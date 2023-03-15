Низкорослым мужчинам подсказали шутки на случай женских отказов

Посетители форума Reddit предложили низкорослым мужчинам отшучиваться в случае, если женщины отвергают их из-за низкого роста. Соответствующие шутки они подсказали невысоким людям в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В одном из популярных комментариев таким мужчинам подсказали отвечать на женские отказы шутками об отношениях на расстоянии.

Другие комментаторы предлагают жестче шутить в ответ на заявления, что женщины не готовы встречаться с низким партнером.

А некоторые предлагают абсурдный вариант согласия с женщиной.