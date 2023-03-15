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2 часа назад

Низкорослым мужчинам подсказали шутки на случай женских отказов

Lenta.ru

Посетители форума Reddit предложили низкорослым мужчинам отшучиваться в случае, если женщины отвергают их из-за низкого роста. Соответствующие шутки они подсказали невысоким людям в разделе AskReddit.

Низкорослым мужчинам подсказали шутки на случай женских отказов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В одном из популярных комментариев таким мужчинам подсказали отвечать на женские отказы шутками об отношениях на расстоянии.

Другие комментаторы предлагают жестче шутить в ответ на заявления, что женщины не готовы встречаться с низким партнером.

А некоторые предлагают абсурдный вариант согласия с женщиной.

Ранее посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.

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