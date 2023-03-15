За что победитель «Кто хочет стать миллионером?» получил 2 года тюрьмы

Майор британской армии Чарльз Ингрэм стал одним из первых участников программы "Кто хочет стать миллионером", которому удалось добраться до финального вопроса и верно ответить на него. Однако спустя время на победителя завели уголовное дело.

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Как победа жажда денег и победа в шоу привели Чарльзя Ингрэма к условному заключению – читайте в материале "Рамблера".

После ответа на вопрос "Как называется число со 100 нулями?" мужчина выиграл миллион фунтов стерлингов. Однако выплату остановили, а Чарльзу, его жене Дайане и сообщнику Теквену Уиттоку предъявили обвинения в мошенничестве.

Дело в том, что Дайана и Теквен, чтобы помочь Чарльзу специально кашляли на каждом вопросе, помогая игроку определиться с правильным выбором ответа. На это обратил внимание один из сотрудников программы во время монтажа.

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Судебное разбирательство проходило в Коронном суде Саутворка в течение четырех недель, а присяжные обдумывали вердикт целых три дня. В итоге Чарльза вместе с супругой признали виновными в мошенничестве, а именно в получении крупной суммы денег или ценных бумаг путем обмана.

Седьмого апреля 2003 года Чарльз и Дайана Ингрэм, а также Теквен Уитток получили по два года тюрьмы условно. После обжалования супружеской паре сократили срок до полутора лет, а их сообщнику до года. Кроме этого, всех их оштрафовали суммарно на 15 тысяч фунтов стерлингов, однако за затягивание следствия Ингрэмы получили 115 тысяч фунтов стерлингов штрафа.