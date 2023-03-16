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2 часа назад

Рэпер Блейк рассказал о странном поведении Майкла Джексона

ТК «Звезда»

Рэпер из США DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении певца Майкла Джексона. Он вспомнил, как встретился с ним в начале 1990-ых годов в студии в Лос-Анджелесе.

Рэпер Блейк рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В то время хип-хоп исполнитель работал над своей первой музыкальной композицией. Он отметил странное поведение Джексона.

«Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним», - говорится в его воспоминаниях.

В частности, в данную студию прибыл Майкл Джексон и сотрудники студии сообщили, что тот не собирается ни с кем общаться и даже встречаться взглядами. Всех посетителей попросили повернуться к стене, пока всемирно известный исполнитель шел по коридору.

Блейк рассказал, что слышал шаги Джексона, не видя его самого. Их встреча произошла позднее. Но и тогда Майкл Джексон молча прошел мимо.

Люди,Майкл Джексон,
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