Скончался писатель Джон Джейкс

Писатель Джон Джейкс скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на литературного агента покойного Фрэнка Р. Кертиса.

Всего Джейкс написал более 80 книг, проданных по всему миру тиражом свыше 120 млн экземпляров.

Первым произведением Джейкса стала «Сага для семьи Кентов». В экранизации саги (1978 — 1979) главную роль сыграл Эндрю Стивенс. В 1982 году вышел первый роман литератора из трилогии «Север и Юг», которая также была экранизирована, главные роли сыграли Патрик Суэйзи и Джеймс Рид. У Джейкса остались 71-летняя вдова, четверо детей, 11 внуков и трое правнуков.