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2 часа назад

Скончался писатель Джон Джейкс

Газета.Ru

Писатель Джон Джейкс скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на литературного агента покойного Фрэнка Р. Кертиса.

Скончался писатель Джон Джейкс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего Джейкс написал более 80 книг, проданных по всему миру тиражом свыше 120 млн экземпляров.

Первым произведением Джейкса стала «Сага для семьи Кентов». В экранизации саги (1978 — 1979) главную роль сыграл Эндрю Стивенс. В 1982 году вышел первый роман литератора из трилогии «Север и Юг», которая также была экранизирована, главные роли сыграли Патрик Суэйзи и Джеймс Рид. У Джейкса остались 71-летняя вдова, четверо детей, 11 внуков и трое правнуков.

Ранее сообщалось, что умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников.

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