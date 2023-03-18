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1 час назад

Распорядок дня главы Apple оказался «кошмаром»

Ferra.ruиещё 1

Редактор Business Insider попробовал несколько дней пожить по распорядку дня, как у Тима Кука. Известно, что глава Apple просыпается ежедневно в 3:45 утра, чтобы приступить к работе.

Распорядок дня главы Apple оказался «кошмаром»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первый день эксперимента журналисту было особенно тяжело заставить себя встать с кровати так рано. Однако он всё-таки смог это сделать и первым делом выпил крепкий кофе. Остаток дня, по словам автора, прошёл нормально. Он проверял электронную почту, тренировался и выполнял всё, что было в его списке дел. Однако он чувствовал себя «крайне вялым», и часто ему было трудно сохранять мотивацию.

На второй день эксперимента журналист всерьёз задался вопросом, а стоит ли продолжать вставать в 3:45 утра? Он переборол в себе нежелание, смог проверить три непрочитанных электронных письма, а затем отправился прогуляться.

На третий день автор снова смог проснуться рано, успел прогуляться и выполнил всю работу к 10 утра. Он признал, что ему было приятно расслабиться до конца дня. Тем не менее журналист пришёл к выводу, что такой стиль жизни не для него. Он назвал это кошмаром и признал, что не готов работать 24/7.

Люди,Тим Кук,Apple,
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