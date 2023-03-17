Александр Горбачев: что случилось с братом президента СССР

Про первого и единственного президента Советского Союза написано немало статей и даже книг. Однако большинство биографов и историков лишь вскользь упоминают родного брата политика. Впрочем, по словам самого Горбачева, они с Александром никогда не были близки. Да и из жизни Александр Сергеевич ушел довольно рано.

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Рождение и детство

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Как известно, Михаил Сергеевич Горбачев родился в 1931 году в селе Привольное Ставропольского края. Там же, но только на 16 лет позже появился и его брат. Если верить мемуарам первого президента СССР «Остаюсь оптимистом», 7 сентября 1947 года он запомнил на всю жизнь. По крайней мере, день рождения Александра он описывает в деталях. По словам Михаила Сергеевича, отец разбудил его на заре и попросил перейти в другое место. Выполнив просьбу родителя, Михаил снова заснул, а когда проснулся, отец объявил, что у него теперь есть брат. Как утверждает Горбачев, именно он выбрал имя новорожденному. После этого Михаил Сергеевич прожил с семьей всего несколько месяцев, а потом – съехал от родителей навсегда.

Даже по прошествии долгих лет экс-президент сетовал на то, что детство и юность Александра было более радостным, чем у него самого. Так, Горбачев пишет: «Брат рос, получая сполна внимание и любовь отца и матери». Михаил Сергеевич даже сейчас уверен в том, что в жизни у Александра Сергеевича все было «проще и легче». Далее Горбачев признается: «Мне это не очень нравилось, и я пытался все подогнать под свои жизненные установки». Тем не менее, несмотря на все усилия, Александр Горбачев оставался самим собой до последнего дня. Именно такого мнения придерживается бывший генсек и по сей день.

Авиационное училище

И в самом деле, Александр Горбачев, что называется, пошел своим путем. В политику он, в отличие от брата, не полез. Александр Сергеевич решил посвятить свою жизнь военному делу. Как пишет Николай Зенькович в издании «Самые секретные родственники», окончив школу, Александр Горбачев подал документы в Ставропольское авиационное училище. Вопреки словам Михаила Сергеевича о том, что он был не слишком близок с Александром, потому как жил отдельно, Зенькович утверждает, что последний был зачислен в упомянутое учебное заведение именно по протекции старшего брата.

Дело в том, что тогда Михаил Горбачев уже был первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Александр, провалив экзамен по физике, позвонил брату и сообщил ему об этом. Интересно, что сам Михаил Сергеевич предпочел остаться в стороне, а в училище с заданием «разрулить» ситуацию он отправил секретаря Крайкома комсомола Казначеева. Правда, неизвестно, просил ли Михаила о помощи сам Александр. Скорее всего, нет. По крайней мере, земляки утверждали, что Александр Сергеевич никогда не пользовался положением своего родственника. Как бы то ни было, в авиационное училище Горбачев-младший все-таки поступил.

Карьера и смерть

В пользу того, что Александр Горбачев, по крайней мере, не злоупотреблял своими связями, по мнению большинства авторов, говорят несколько фактов. Несмотря на то, что он служил в Министерстве обороны в Москве, продвижение его по служебной лестнице было трудным и достаточно долгим. Несколько лет он довольствовался капитанским званием и лишь много позже стал майором. Однако до полковника Александр Сергеевич действительно дослужился именно в период правления Михаила Горбачева. Впрочем, выше он так и не поднялся: ушел в отставку. А, возможно, дальнейшей службе Горбачева-младшего помешал серьезный недуг.