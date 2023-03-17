Тейлор Свифт перезаписала свои песни из "Голодных игр"

Американская певица Тейлор Свифт выпустила мини-альбом «The More Red (Taylor's Version) Chapter» из шести композиций. Среди них — новые версии песен «Eyes Open» и «Safe & Sound», которые вошли в саундтрек фильма 2012 года «Голодные игры», пишет Rolling Stone.

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Релиз приурочен к старту североамериканского тура Свифт в поддержку ее десятого студийного альбома «Midnights». Первое выступление в рамках The Eras Tour запланировано на 18 марта. В концертах тура должны принять участие Paramore, Haim, Фиби Бриджерс, Muna, Beabadoobee, Girl in Red, Грейси Эйбрамс и другие исполнители.

Последние годы Свифт совмещает работу над новым материалом с повторной записью своего старого материала, поскольку права на мастеры первых шести альбомов не принадлежат певице. Артистка выпускает их с маркировкой «Taylor's version» («версия Тейлор»).