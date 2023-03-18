Сколько людей верят в жизнь после смерти

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Почти 60% жителей Земли верят в загробную жизнь, в России доля таких людей составила 39%. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного холдингом "Ромир" совместно с Ассоциацией Gallup International, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Исследование проводилось в августе-октябре 2022 года, сбор данных проводился лично, по телефону или через интернет. Всего было опрошено 60,7 тыс. человек в 64 странах мира, включая Россию. В РФ выборка репрезентативна населению городов с населением свыше 100 тыс. человек.

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"Все больше людей верят в то, что Бог есть (72% в 2022 и 71% в 2016). Что существует жизнь после смерти, верят 57% землян. При этом в рай верят 59%, а в ад - 53%. Страны Ближнего Востока, Южной Азии и Африки к югу от Сахары, относятся к числу мест, где люди наиболее склонны верить в загробную жизнь. В Европейском Союзе таких наименьшая доля. Европейские страны, не входящие в ЕС, Восточная Азия и Северная Америка находятся посередине", - следует из данных исследования.

Согласно опросу, две трети (62%) респондентов по всему миру заявили, что они религиозны, каждый четвертый человек не считает себя религиозным, еще 10% граждан относят себя к атеистам. "При этом отношение к религии остается относительно стабильным: в 2016 году так же две трети (62%) заявили, что они религиозны, а 25% - что нет. Атеистов было 9%. Аналогичная картина складывалась в 2014 году", - следует из результатов.