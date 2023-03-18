Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Кто родился 18 марта

Парламентская газета

Михаил Геннадьевич Делягин (55 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Был главным специалистом группы советников по экономике при Президенте РФ Борисе Ельцине, руководителем группы экологических проблем, и. о. руководителя экономического отдела аналитического центра Администрации главы государства. Являлся помощником заместителя Председателя Правительства РФ — министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, советником первых вице-премьеров Бориса Немцова и Юрия Маслюкова, советником по вопросам макроэкономики Председателя Правительства РФ Михаила Касьянова. Был советником руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Кто родился 18 марта
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В 1998 году Михаил Делягин учредил и до 2002 года возглавлял Институт проблем глобализации, в настоящее время занимает пост председателя президиума, научного руководителя института.

Вел авторские передачи на радиостанциях «Комсомольская правда», Народное радио и «Говорит Москва».

А ещt в этот день родились:

  • Владислав Гариевич Кузнецов (54 года), временно исполняющий обязанности губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа. Работал в ряде коммерческих банков и компаний. Избирался депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Занимал должности вице-губернатора Курганской области, первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики.15 марта 2023 года указом Президента РФ Владислав Кузнецов был назначен временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.
  • Саломе Зурабишвили, президент Грузии. Лидер политической партии «Путь Грузии». Работала в министерстве иностранных дел Франции, была Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Грузии. Возглавляла министерство иностранных дел Грузии. Избиралась депутатом парламента страны.В 2018 году одержала победу на выборах президента Грузии.
  • Патрис Эмери Тровоада (61 год), премьер-министр Сан-Томе и Принсипи. Возглавляет партию «Независимое демократическое действие», которую основал его отец, президент страны Мигель Тровоада (1991-2001). Занимал пост министра иностранных дел, являлся советником президента Фрадике де Менезеша.В 2008 году, в 2010-2012 и 2014-2018 годах Патрис Тровоада возглавлял правительство страны. В 2022 году, после победы на выборах партии «Независимое демократическое действие», политик вновь занял кресло премьер-министра Сан-Томе и Принсипи.
Люди,Юрий Маслюков,Саломе Зурабишвили,Владислав Кузнецов,Михаил Делягин,Анатолий Куликов,Борис Ельцин,Борис Немцов,Михаил Касьянов,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий