Кто родился 18 марта

Михаил Геннадьевич Делягин (55 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Был главным специалистом группы советников по экономике при Президенте РФ Борисе Ельцине, руководителем группы экологических проблем, и. о. руководителя экономического отдела аналитического центра Администрации главы государства. Являлся помощником заместителя Председателя Правительства РФ — министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, советником первых вице-премьеров Бориса Немцова и Юрия Маслюкова, советником по вопросам макроэкономики Председателя Правительства РФ Михаила Касьянова. Был советником руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
В 1998 году Михаил Делягин учредил и до 2002 года возглавлял Институт проблем глобализации, в настоящее время занимает пост председателя президиума, научного руководителя института.
Вел авторские передачи на радиостанциях «Комсомольская правда», Народное радио и «Говорит Москва».