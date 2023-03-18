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28 минут назад

Кем была любовница лидера нацистской партии Генриха Гимлера

Даша Краснова

Внебрачные взаимоотношения лидеров Третьего Рейха были допустимы и не порицались. Немецких женщин даже поощряли к связям такого рода, чтобы на свет появлялась больше соответствующих идеалогии детей. Поэтому многие представители верхушки Третьего рейха имели любовниц. "Рамблер" расскажет об одной из них.

Кем была любовница лидера нацистской партии Генриха Гимлера
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

В 1936 году начальник начальника полиции, гестапо и штурмовых отрядов СС Генрих Гиммлер взял на должность секретаря Хедвигу Поттхаст. Жена Гиммлера на тот момент проживала вместе с детьми в Баварии. Она была на семь лет старше Гиммлера, поэтому родственники были против их брака.

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Семейное счастье продолжалось недолго, Магда старела и все меньше привлекала молодого Гиммлера. К тому же, современники называли ее холодной, властной и нервной, она третировала мужа и заставляла его быть подкаблучником, несмотря на карьеру в СС. С ней же Гиммлер превращался в тряпку, что заставляло его чувствовать себя плохо. Дома он старался не появляться.

Безусловно, молодая и красивая секретарь по имени Хедвига быстро понравилась Гиммлеру, она была открыта, легко дружилась со всеми и откровенно обожала своего руководителя. В возарсте 24 года она уже была в разводе и растила дочь. При этом она была умна, спортивна и состояла в Союзе немецких девушек.

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Пара призналась в чувствах друг другу на Рождество 1938 года, сначала они старались сохранить связь платонической, но чувства взяли верх. При этом роман с Хедвигой Гиммлер скрывал настолько тщательно, что о нем не догадывался даже его родной брат. Единственным человеком, который был в курсе амурных похождений своего шефа, был адъютант Йохен Пайпер, который и организовывал встречи влюбленных. В отношениях появились двое детей.

Удивителен тот факт, что Гиммлер был безжалостным палачом, однако Хедвиге он писал совершенно нежные письма. Не только он был с ней любезен, в штабе СС ее называли"Зайчик".

Официальная жена обо всем догадалась лишь в феврале 1941 года и с трудом пережила новости об измене, но вернуть время назад уже было нельзя. При любой возможности Гиммлер ехал к Хегде и детям. К 1945 году контакты между влюбленными практически ограничивались звонками.

О самоубийстве Гиммлера Хедвиг узнала по радио 23 мая 1945 года. После падения Германии девушку задержали американцы. На допросах она отрицала обвинения в том, что знала о преступлениях супруга. Спустя несколько дней допросов ее отпустили.

Официальная жена Гиммлера Маргарет узнала о существовании других его детей только после войны. Более того, женщина даже попыталась наладить с ними связь, но Поттхаст запретила общение. Вскоре Хегда вышла замуж и взяла фамилию мужа, а умерла в Баден-Бадене в 1997 году.

Люди,Генрих Гиммлер,
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