Кем была любовница лидера нацистской партии Генриха Гимлера

Внебрачные взаимоотношения лидеров Третьего Рейха были допустимы и не порицались. Немецких женщин даже поощряли к связям такого рода, чтобы на свет появлялась больше соответствующих идеалогии детей. Поэтому многие представители верхушки Третьего рейха имели любовниц. "Рамблер" расскажет об одной из них.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

В 1936 году начальник начальника полиции, гестапо и штурмовых отрядов СС Генрих Гиммлер взял на должность секретаря Хедвигу Поттхаст. Жена Гиммлера на тот момент проживала вместе с детьми в Баварии. Она была на семь лет старше Гиммлера, поэтому родственники были против их брака.

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Семейное счастье продолжалось недолго, Магда старела и все меньше привлекала молодого Гиммлера. К тому же, современники называли ее холодной, властной и нервной, она третировала мужа и заставляла его быть подкаблучником, несмотря на карьеру в СС. С ней же Гиммлер превращался в тряпку, что заставляло его чувствовать себя плохо. Дома он старался не появляться.

Безусловно, молодая и красивая секретарь по имени Хедвига быстро понравилась Гиммлеру, она была открыта, легко дружилась со всеми и откровенно обожала своего руководителя. В возарсте 24 года она уже была в разводе и растила дочь. При этом она была умна, спортивна и состояла в Союзе немецких девушек.

Пара призналась в чувствах друг другу на Рождество 1938 года, сначала они старались сохранить связь платонической, но чувства взяли верх. При этом роман с Хедвигой Гиммлер скрывал настолько тщательно, что о нем не догадывался даже его родной брат. Единственным человеком, который был в курсе амурных похождений своего шефа, был адъютант Йохен Пайпер, который и организовывал встречи влюбленных. В отношениях появились двое детей.

Удивителен тот факт, что Гиммлер был безжалостным палачом, однако Хедвиге он писал совершенно нежные письма. Не только он был с ней любезен, в штабе СС ее называли"Зайчик".

Официальная жена обо всем догадалась лишь в феврале 1941 года и с трудом пережила новости об измене, но вернуть время назад уже было нельзя. При любой возможности Гиммлер ехал к Хегде и детям. К 1945 году контакты между влюбленными практически ограничивались звонками.

О самоубийстве Гиммлера Хедвиг узнала по радио 23 мая 1945 года. После падения Германии девушку задержали американцы. На допросах она отрицала обвинения в том, что знала о преступлениях супруга. Спустя несколько дней допросов ее отпустили.