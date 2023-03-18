Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России

Актер Стивен Сигал назвал самое прекрасное, по его мнению, что есть в России. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сигала, «самое прекрасное здесь — это люди». Актер также заявил, что его ничего не удивляет в России.

Помимо этого, Сигал ответил на вопрос о новых проектах, указав, что может начать работу над ними, когда закончится спецоперация на Украине. Он не уточнил, какие именно проекты хочет реализовать.