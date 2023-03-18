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38 минут назад

Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России

Lenta.ruиещё 4

Актер Стивен Сигал назвал самое прекрасное, по его мнению, что есть в России. Его цитирует РИА Новости.

Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сигала, «самое прекрасное здесь — это люди». Актер также заявил, что его ничего не удивляет в России.

Помимо этого, Сигал ответил на вопрос о новых проектах, указав, что может начать работу над ними, когда закончится спецоперация на Украине. Он не уточнил, какие именно проекты хочет реализовать.

Ранее Стивен Сигал заявил, что считает себя «на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским».

Люди,Стивен Сигал,
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