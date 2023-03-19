«В России женщины красивы»: Дрейвен похвалил россиянок

Женщины в России прекрасны, потому что всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. Такое мнение высказал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"В России женщины красивы и не ненавидят мужчин", — написал он на странице в соцсети Twitter.

Также военный с иронией отметил, что в отличии от некоторых представительниц западных государств «у россиянок нет мужских половых органов».

Пост ветерана получил положительный отклик среди пользователей. Так, некоторые подписчики обратили внимание, что в РФ женщины хотят и готовы создать семью, тогда как в Соединенных Штатах и Европе многие девушки, наоборот, от этого отказываются.