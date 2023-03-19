Принца Гарри и Меган Маркл освободили от платы за коттедж Фрогмор

Букингемский дворец достиг соглашения с принцем Гарри и Меган Маркл, по которому они освобождаются от арендной платы за коттедж Фрогмор, поскольку ранее выплатили в британскую казну £2,4 млн, потраченных на ремонт здания на деньги налогоплательщиков. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Герцог и герцогиня Сассекские совершили выплату в размере £2,4 млн в фонд Суверенного гранта, что покрыло расходы на капитальный ремонт коттеджа Фрогмор. Они выполнили свои финансовые обязательства в отношении собственности. В соответствии с рутинной практикой Суверенного гранта Национальным контрольно-ревизионным управлением была проведена тщательная проверка бухгалтерской отчетности. Как во всех случаях, касающихся отношений арендатора и арендодателя, дальнейшие детали относительно арендных договоренностей с герцогами Сассекскими будут считаться частным делом», — сообщили в Букингемском дворце.

Плата за аренду коттеджа должна была составлять от £150 000 до £230 000 в год. Однако договор аренды, который оканчивается в марте этого года, возобновляться не будет.

Коттедж Фрогмор был объявлен резиденцией принца Гарри и Меган Маркл после их свадьбы, когда они заселились туда после продолжительного ремонта. После того, как в начале 2020-го герцоги объявили об отказе от обязанностей и полномочий старших членов королевской семьи Великобритании, в Букингемском дворце заявляли, что они будут платить за аренду жилплощади на коммерческой основе. Однако вскоре после этого они выплатили £2,4 млн в качестве компенсации бюджетных расходов на ремонт.