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1 час назад

Рассказавшая о связи с Трампом порноактриса Сторми Дэниэлс вышла замуж за своего коллегу

Газета.Ru

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс, в 2017 году публично рассказавшая об интимной связи с Дональдом Трампом, вышла замуж за своего коллегу, актера фильмов для взрослых Баррета Блейда. Об этом сообщает The New York Post.

Рассказавшая о связи с Трампом порноактриса вышла замуж за коллегу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как оказалось, о своем вступлении в брак она мимоходом сообщила в соцсетях еще в декабре 2022 года.

«Когда выходишь замуж за лучшего друга, жизнь обязательно становится прекрасной... Даже в трудные времена», — написала порноактриса.

Она также поблагодарила мужа за то, что он дал ей «дом своей мечты, жизнь и семью» и добавила, что «алмазы и прекрасный секс тоже великолепны».

Пара познакомилась в 1998 году. Сейчас они снимают фильм для взрослых, для которого Сторми Дэниэлс выступила в качестве режиссера и сценариста, а ее супруг взял на себя операторскую работу.

Выйдя замуж, Сторми Дэниэлс покинула Флориду, чтобы жить в Техасе на ферме вместе с супругом.

Люди,Дональд Трамп,
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