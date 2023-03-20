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1 час назад

Ко Дню матери Кейт Миддлтон опубликовала фотографии со своими детьми

Inc-News

В этот раз принцесса Уэльская сама оказалась в кадре, а не стояла за камерой, как привыкла это делать.

Ко Дню матери Кейт Миддлтон опубликовала фотографии со своими детьми
Фото: Inc-NewsInc-News

19-го марта в Великобритании отмечают День матери. К этому событию Кейт Миддлтон приурочила два снимка с 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи. «Счастливого Дня матери вашей семье от нашей», - гласит пост принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

Очаровательные снимки на природе сделал фотограф Мэтт Портеус. На одном из них Кейт вместе с детьми позирует, сидя на дереве. А на другом держит на руках младшего сына Луи.

Уэльские каждый год публикуют семейные фотографии в День матери. В 2021-м в их аккаунте можно было увидеть рисунки Джорджа, Шарлотты и Луи, посвящённые бабушке, принцессе Диане.

Люди,Кейт Миддлтон,
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