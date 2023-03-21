Бард Городницкий рассказал об астероиде, названном в его честь

Автор песни «Атланты» и еще трех сотен песен, воспевающих геологическую романтику, Александр Городницкий 90-летний юбилей встречает в немецкой клинике.
Бард и ученый перенес три операции за год, но врачи обещали выписку как раз на день рождения, сообщает «Петербургский дневник».
«На самолетах мне будет нельзя летать еще как минимум три месяца. А это значит, что я долго не смогу приехать в родной город. Планов было много, но все сорваны», — пожаловался поэт.
Александр Городницкий родился в Петербурге, на Васильевском острове. Учился в школе №6 на набережной Мойки, затем — в Горном институте, тоже на Васильевском. Так родилась книга «Воспоминания старого островитянина».
В войну дом на 7-й линии, в котором жил поэт, сгорел. Как вспоминает Городницкий, пожар никто не тушил несколько дней, потому что не было воды и не было сил. Восьмилетнего Сашу спасла эвакуация — сначала его вывезли из блокадного Ленинграда на грузовике через Ладогу, потом отправили эшелоном в Омск. В 2014 году Городницкий посвятит неизвестному водителю стихотворение.
По инициативе Городницкого памятник Неизвестному водителю был поставлен в Кобоне, на финишной точке Дороги жизни.
«Я сочинил стихи про водителя, потом про сам памятник, но обидно, что памятника так и не видел. Лечение затянулось», — рассказал поэт.
После выписки из клиники Городницкий собирается посетить перевал на Саянах, названный в его честь. Но только после того, как увидит памятник полуторке, установленный по его инициативе.
Александр Городницкий рассказал, что изначально собирался поступать на исторический факультет. По его словам, помешала ему в этом национальность, а также желание проявить себя настоящим мужчиной. Зато профессия геолога такую возможность предоставила сразу. Еще совсем молодым Городницкий пережил гибель друзей, утонувших в горной реке и сорвавшихся в пропасть, и даже стал участником перестрелки с уголовниками, защищая женщину.
В честь Александра Городницкого назван небольшой астероид номер 5988.
«Он 15 километров в диаметре. Но, увы, я все равно не могу его отсюда рассмотреть, даже в телескоп», — поделился Городницкий.
Песня Городницкого «Атланты» стала официальным гимном музея Эрмитаж и с давних пор считается неофициальным гимном Петербурга. Автор рассказал, что увидев, как ее слушают на день города — стоя, положив руку на сердце — очень проникся. И потому очень хочет набраться сил, чтобы к 27 мая быть с родным Петербургом в день его рождения.