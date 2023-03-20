Принц Уильям и Кейт Миддлтон изменят PR-стратегию

Принц и принцесса Уэльские будут практиковать новый подход при выполнении королевских обязанностей после того, как их турне по странам Карибского бассейна было названо «PR-катастрофой». Об этом пишет Express.
Полин Макларан, профессор маркетинга и потребительских исследований в Королевском колледже Холлоуэй, назвала Кейт Миддлтон и принца Уильяма «людьми, способными к переменам», которые «гораздо скромнее» относятся к королевской службе.
«Все внимание к многообразию и проблемам осознавшим важность борьбы за социальные права и против расовых предрассудков делает тему привилегий белых очень неудобной, так что королевским особам приходится иметь дело и с этим. И мы видим, что Кейт и Уильям гораздо охотнее демонстрируют другую сторону служения и принимают команды от публики, а не командуют публикой. Я думаю, именно так они справились с поездкой на Карибы, которая была признана PR-катастрофой», — сказала Макларан.
Принцесса и принц Уэльские отправились в официальное турне по странам Карибского бассейна в марте 2022 года. Они посетили Белиз, Ямайку и Багамы в ходе восьмидневной поездки, приуроченной к платиновому юбилею покойной королевы Елизаветы II. Почти сразу же королевский визит оказался омрачен протестами и призывами к возмещению ущерба, нанесенным государствам Британской империей.
Профессор добавила:
«Я думаю, что Уильям был очень потрясен допущенными ошибками и реакцией. Тогда он понял, что должен взять на себя больше контроля над тем, как все управляется. Он снова сделал акцент на служении: «Мы не собираемся пытаться стать главой любого государства, которое нас не хочет, но скажите нам, можем ли мы быть вам полезны» Вот подход, который, как я понимаю, он принял по итогам поездки».