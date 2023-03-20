Принц Уильям и Кейт Миддлтон изменят PR-стратегию

«Я думаю, что Уильям был очень потрясен допущенными ошибками и реакцией. Тогда он понял, что должен взять на себя больше контроля над тем, как все управляется. Он снова сделал акцент на служении: «Мы не собираемся пытаться стать главой любого государства, которое нас не хочет, но скажите нам, можем ли мы быть вам полезны» Вот подход, который, как я понимаю, он принял по итогам поездки».