Умер сооснователь рок-группы Hawkwind Мик Слэттери

Умер британский гитарист и сооснователь рок-группы Hawkwind Мик Слэттери. Об этом сообщает NME со ссылкой на родственников музыканта.

Слэттери скончался дома 17 марта в окружении близких после «непродолжительной болезни». Ему было 77 лет.

Мик Слэттери играл в оригинальном составе психоделик-рок-коллектива Hawkwind вместе с Дэйвом Броком. До этого музыканты играли в коллективе Famous Cure в 1967 году. В новой группе Слэттери пробыл недолго, в 1969-м ему на замену пришел Хью Ллойд-Лэнгтон. Гитарист продолжал писать музыку вместе с членами Hawkwind после своего ухода из него.