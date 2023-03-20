Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

92-летний медиамагнат Руперт Мердок сообщил о своей помолвке

Газета.Ruиещё 1

Медиамагнат Руперт Мердок сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — 66-летней Энн Лесли Смит. Об этом он сообщил в интервью принадлежащему ему изданию The New York Post.

92-летний медиамагнат Руперт Мердок сообщил о своей помолвке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал 92-летний Руперт Мердок, помолвка состоялась в Нью-Йорке в День святого Патрика — выбор дня он обосновал тем фактом, что является на четверть ирландцем.

«Я очень нервничал. Я боялся влюбиться — но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и получится. Я счастлив», — сказал медиамагнат.

В качестве помолвочного кольца жених лично выбрал украшение с одиночным бриллиантом огранки «Ашер».

Невеста Руперта Мердока, которая ранее служила капелланом в полиции Сан-Франциско, рассказала изданию, что овдовела 14 лет назад. Ее покойный муж Честер Смит был кантри-певцом, а также продюсером на радио и телевидении.

«Как и Руперт, мой муж был бизнесменом. Работал на местные газеты, развивал радио и телевидение, помогал продвигать Univision (американскую телекомпанию, транслирующую передачи на испанском языке. — «Газета.Ru»). Так что я говорю на языке Руперта. Мы разделяем одни взгляды», — рассказала Энн Лесли Смит.

Медиамагнат сообщил также, что встретил свою невесту на винодельне в прошлом году, когда она приехала на экскурсию в составе группы.

«Я увидел ее, и мы немного поговорили. Через две недели я ей позвонил», — рассказал Руперт Мердок.

Он заключил: «Мы с нетерпением ждем возможности провести следующую половину своей жизни вместе».

Свадьба намечена на лето.

Ранее сообщалось, что Руперт Мердок развелся с супермоделью Джерри Холл после 6 лет брака.

Люди,Джерри Холл,Руперт Мердок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий