92-летний медиамагнат Руперт Мердок сообщил о своей помолвке

Медиамагнат Руперт Мердок сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — 66-летней Энн Лесли Смит. Об этом он сообщил в интервью принадлежащему ему изданию The New York Post.

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Как рассказал 92-летний Руперт Мердок, помолвка состоялась в Нью-Йорке в День святого Патрика — выбор дня он обосновал тем фактом, что является на четверть ирландцем.

«Я очень нервничал. Я боялся влюбиться — но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и получится. Я счастлив», — сказал медиамагнат.

В качестве помолвочного кольца жених лично выбрал украшение с одиночным бриллиантом огранки «Ашер».

Невеста Руперта Мердока, которая ранее служила капелланом в полиции Сан-Франциско, рассказала изданию, что овдовела 14 лет назад. Ее покойный муж Честер Смит был кантри-певцом, а также продюсером на радио и телевидении.

«Как и Руперт, мой муж был бизнесменом. Работал на местные газеты, развивал радио и телевидение, помогал продвигать Univision (американскую телекомпанию, транслирующую передачи на испанском языке. — «Газета.Ru»). Так что я говорю на языке Руперта. Мы разделяем одни взгляды», — рассказала Энн Лесли Смит.

Медиамагнат сообщил также, что встретил свою невесту на винодельне в прошлом году, когда она приехала на экскурсию в составе группы.

«Я увидел ее, и мы немного поговорили. Через две недели я ей позвонил», — рассказал Руперт Мердок.

Он заключил: «Мы с нетерпением ждем возможности провести следующую половину своей жизни вместе».

Свадьба намечена на лето.