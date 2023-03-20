Умер писатель Хорхе Эдвардс, друг Кортасара и Маркеса, биограф Неруды

17 марта в Мадриде на 92-м году жизни скончался Хорхе Эдвардс, заметный чилийский писатель, журналист и дипломат, лауреат множества премий и наград. Помимо прочего Эдвардс - лауреат Стипендии Гуггенхайма, премии Сервантеса, кавалер французского Ордена искусств и литературы, так далее.

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Эдвардс - автор дюжины романов (частично цензурированных при издании в Чили и на Кубе), сборников эссе и новелл, биографии Пабло Неруды, с которым дружил. Будучи в 60-х секретарем посольства Чили в Париже, Эдвардс познакомился с Кортасаром и Маркесом, с которыми далее также поддерживал дружеские отношения.