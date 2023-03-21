Вечно молодые: самые известные долгожители

Геронтологическая исследовательская группа неумолима, как само время. В нее входят ученые со всего мира, которые с пристрастием проверяют документы супердолгожителей – тех, чей возраст перешагнул 110-летний рубеж, подвергая тщательному анализу не только бумаги, но и самих бабушек и дедушек, собирая у них образцы крови и ДНК. Ведь если им удалось обмануть само время, чего еще от них можно ждать!

Фото: Машины и Механизмы Машины и Механизмы

На основании своих выводов ученые формируют список из ста верифицированных супердолгожителей планеты.

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Примечательно – в них пока нет ни одного россиянина, зато много людей из США, Японии и Франции.

Ирония судьбы

Старейшим человеком планеты уже много лет остается Жанна Луиза Кальман, родившаяся во французском городке Арль 21 февраля 1875 года и умершая там же 122 года 164 дня спустя – 4 августа 1997 года. Это единственный человек, для которого документально подтверждено то, что он перешагнул 120-летний рубеж. Неудивительно, что генетика и образ жизни француженки стали предметом множества исследований. Что же известно о Кальман? Четверо ее братьев и сестер умерли в детстве, а старший брат оказался долгожителем, как она, и умер в возрасте 97 лет.

Машины и Механизмы

Благодаря финансовому процветанию мужа (своего троюродного брата) Жанна имела возможность не работать. Женщина играла в теннис и на фортепиано, каталась на роликах и посещала оперу. Увы, судьба была иронично жестока по отношению к Жанне Луизе – ей она даровала длиннейшую жизнь из возможных, но последовательно забирала близких.

Имея хорошее наследство от мужа, Жанна жила, ни в чем не нуждаясь. Но, когда ей исполнилось 110 лет, она все же переехала в дом престарелых, потому что случайно спалила свой дом во время приготовления пищи.

Ученые, наблюдавшие Кальман последние годы, говорили о том, что до самого последнего вздоха француженка сохраняла трезвый ум, хотя почти полностью лишилась слуха и зрения, при этом нещадно курила (две сигареты в день), завязав с пагубной привычкой лишь в… 117 лет из-за своей слепоты (неудобно было прикуривать). Пристрастием к табаку женщина отличается от большинства других долгожителей – почти все из них не курили и не пили алкоголь.

Окружающие говорили, что секрет ее долголетия – в позитивном отношении к жизни. Она сама утверждала, что дело в регулярном употреблении оливкового масла и фруктов. Семейный анализ Кальман показал, что многие из 68 ее родственников прожили дольше обычного, хотя 100-летний рубеж перешагнула лишь она.

Два раза победившая рак

Канэ Танака появилась на свет в японской префектуре Фукуока 2 января 1903 года и даже после своей смерти 19 апреля в прошлом году остается самым старым человеком в Стране восходящего солнца. На момент смерти ее возраст составил 119 лет и 107 дней. Она была седьмым ребенком в семье и появилась на свет недоношенной. У Канэ и ее мужа (который, как и у Кальман, был ее родственником – двоюродным братом) было два сына и две дочери. Последние скончались еще в детстве.

Машины и Механизмы

Сами же родители трудились в семейном магазине, продавая лапшу и рисовые лепешки. Во время Второй мировой войны женщина страдала от паратифа, а в возрасте 46 лет заработала себе рак поджелудочной железы, но сумела победить его. Овдовела Канэ лишь в 90 лет после 71 года брака! Кто же знал, что самой ей было предписано на роду прожить еще долгие годы. Впрочем, они были не безоблачны. В 103 года Танаку вновь одолел рак – на этот раз толстой кишки. Но – о, чудо! – после пятичасовой операции этот стойкий оловянный солдат в юбке вновь победил болезнь.

Родные считали, что секрет ее долголетия крылся в вере в бога, сама же Канэ была уверена, что все намного прозаичнее – благополучный брак, здоровый сон и диета. В возрасте 115 лет старушка передвигалась с помощью ходунков и жила в доме престарелых. А еще она любила писать стихи, увлекалась каллиграфией и вычислениями.

Семь войн и 23 президента

Замыкает тройку лидеров по супердолгожительству Сара Де-Ремер Носс, родившаяся в штате Пенсильвания 24 сентября 1880 года. Работала женщина страховым менеджером, но только до замужества. В возрасте 117 лет Сара стала самым старым из ныне живущих людей в мире. Умерла Носс, не дожив 33 часов до миллениума, – 30 декабря 1999 года в возрасте 119 лет и 97 дней.

Машины и Механизмы

Это случилось в доме престарелых, где женщина проживала последние девять лет. Можно сказать, что эта Сара видела все – она пережила семь войн с участием США и администрации 23 (!) президентов. Известно, что в ее семье было немало долгожителей: ее бабушке по отцовской линии на момент смерти было 98 лет, двоюродной сестре – аж 105, а единственной дочери – 101. Кстати, в 1999 году они обе попали в Книгу рекордов Гиннесса как родитель и ребенок, живущие и имеющие самый большой совокупный возраст – 215 лет.

Каких-то особенных «рецептов» долгожительства у Сары, по ее признанию, не было. Она не курила, не сидела на диетах (хотя никогда не страдала от лишнего веса), впрочем, и не переедала, хотя члены семьи отмечали, что она, как многие американцы, всегда была неравнодушна к сладкому, особенно к молочному шоколаду. А еще Сара любила орехи и чипсы, зато недолюбливала… овощи. Говорят, что, когда долгожительницу спросили о том, как она в буквальном смысле дошла до жизни такой, та ответила: «Нужно уметь занять себя, усердно работать и не беспокоиться о том, сколько тебе лет».

Почти из России

Не переживайте – всю сотню долгожителей мы перечислять не будем, ограничившись лишь тройкой лидеров. В самом начале статьи мы заявили о том, что среди счастливой сотни нет наших соотечественников. Это правда, но лишь отчасти. Почетное 74-е место в списке Геронтологической исследовательской группы занимает Голди Стайнберг, родившаяся 30 октября 1900 года в Российской империи, а именно – в Кишиневе, на территории нынешней Молдавии. Голди была одной из восьмерых детей в еврейской семье, так что к славянам ее отнести сложно, тем более что говорили они на идише, на нем же она училась в школе.

Машины и Механизмы

Голди, как ее сестра и братья, рано осталась без матери. А в 1923 году вместе с двумя сестрами и вовсе переехала в США, обосновавшись в Бруклине, где уже жил ее дядя. В 1932 году она вышла замуж за своего земляка – ювелира, и родила двоих детей. Она работала швеей (до 80 лет) и жила в одной и той же квартире 72 года. Лишь в возрасте 104 лет она переехала в дом престарелых, где питалась исключительно кошерной пищей, а умерла, когда ей было 114 лет.

В самом расцвете сил

Мужчины в списке Геронтологической группы – редчайшие гости. Их всего пять! Статистика, утверждающая, что век мужской значительно короче женского, не врет. 22-е место в сотне супердолгожителей занимает японец Дзироэмон Кимура, он же – самый старый мужчина в мире. Родился Дзироэмон 19 апреля далекого 1897 года в городе Камиукава в японской префектуре Киото. Как и у многих других долгожителей, его работа никогда не была нервной – 45 лет он трудился в местном почтовом отделении, а затем ушел на пенсию и занимался хозяйством на своей ферме вплоть до 90 лет, когда у него начали слабеть ноги.

При этом, как и всякий мужчина, Кимура интересовался политикой и спортом, призывая местных парламентариев уладить свои разногласия и «больше уделять внимания вещам, которые полезны народу», и переживая за малочисленность титулов японских сумоистов. Кажется, Дзироэмон никогда не терял жизнестойкости и проявлял ко всему живой интерес.