60 лет назад вышел первый альбом The Beatles

Дебютный альбом Please, Please Me битлы записали всего за 13 часов. По тем временам это был рекорд! Но в итоге сразу три песни The Beatles возглавили мировые хит-парады: Please, Please Me, I Saw He Standing Here и Love Me Do. Меж тем, накануне на долю The Beatles выпало немало неприятностей и невзгод. Альбом мог бы и не выйти, а группа могла не получить контракт на его запись. Конечно, The Beatles записали бы свои песни все равно и стали бы в мире группой номер 1, пусть и чуть позже. Но тогда, в 1963-м им очень повезло…

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Никто не знает, как сложится завтра, сколь талантлив бы ни был любой музыкант. Даже такой, как участник The Beatles… В апреле 1961 года группа, у которой пока не было много работы, помимо концертов в клубе Cavern, решила съездить на "шабашку". Стать аккомпанирующим составом певца Тони Шеридана, которого пригласили на концерты в Германию - под псевдонимом The Beat Boys. Солист "под тур" выпустил и свой альбом, куда битлы смогли пропихнуть и собственную песню My Bonnie. На концертах они тоже ее играли.

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Надо сказать, что все крупнейшие рекорд-лейблы в 1961-1962 годах отвергли песни The Beatles, но тут из Германии в магазин грампластинок города Ливерпуля пришел запрос на сингл My Bonnie. И его управляющий Брайан Эпстайн зашел в расположенный неподалеку клуб Cavern, чтобы полюбопытствать: что это за группа такая, у которой в Англии ни одного сингла, а из Германии песню заказывают?! Брайану парни понравились, и он уговорил послушать The Beatles продюсера Джорджа Мартина. После чего тот подписал контракт с группой в июне 1962 года, пока на месяц…

Так начиналась история мировой славы The Beatles.

Какие трудности пришлось преодолевать The Beatles в начале карьеры

Первый басист группы Стью Сэтклифф вообще не умел играть. Но Джон Леннон учился с ним в художественном колледже и настоял на его кандидатуре, поскольку Стью выгодно продал свою картину, и эти деньги можно было пустить на покупку инструментов. Сэтклифф выступает в Гамбурге, а потом покидает группу и умирает в 1962 году в этом городе от кровоизлияния в мозг. Но успевает придумать группе новые прически: низкие челки на лоб.

Джорджа Харрисона депортировали из Гамбурга, так как он был несовершеннолетним и не имел разрешения на работу. Полиция с ним не церемонилась.

Вначале битлы как все носили короткие кожаные куртки. Эпстайн убедил их купить пиджаки без воротников от Кардена. Менеджеру пришлось напрячься: лишних денег у музыкантов тогда не было. Но он их убедил и позднее такие пиджаки стали называть "битловскими".

За несколько месяцев до записи группе пришлось сменить ударника - Пита Беста, в ту пору главного и единственного секс-символа группы. Ибо остальные трое решили, что он "не справляется". Пит ушел без скандала. Срочно начали искать сменщика. Им стал Ринго Старр. И уже вскоре битлы записали первый сингл Love Me Do и их состав больше не менялся.

Заключить контракт на выпуск альбома не удавалось почти два года. Зато после выхода Please, Please Me все кроме рискнувшего и не прогадавшего лейба Parlophone как говорится "локти себе кусали"…

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