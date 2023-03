60 лет назад вышел первый альбом The Beatles

Дебютный альбом Please, Please Me битлы записали всего за 13 часов. По тем временам это был рекорд! Но в итоге сразу три песни The Beatles возглавили мировые хит-парады: Please, Please Me, I Saw He Standing Here и Love Me Do. Меж тем, накануне на долю The Beatles выпало немало неприятностей и невзгод. Альбом мог бы и не выйти, а группа могла не получить контракт на его запись. Конечно, The Beatles записали бы свои песни все равно и стали бы в мире группой номер 1, пусть и чуть позже. Но тогда, в 1963-м им очень повезло…