Американский исполнитель The Weeknd (Эйбел Тесфайе) был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный певец. Об этом сообщается на сайте книги.

Данные о популярности были основаны на статистике Spotify, согласно которой ежемесячно хиты The Weeknd прослушивают более 111 миллионов человек. Он стал первым артистом в истории, который преодолел отметку в 100 миллионов слушателей.

Второе место заняла Майли Сайрус (82,4 миллиона), третье место досталось Шакира (81,6 миллионов).

Отмечается, что возросшая популярность связана с тем, что недавно вышел релиз песни Die For You, записанный с Арианой Гранде. Песня стала вирусной в TikTok и стала самой прослушиваемой за последнее время.