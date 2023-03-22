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23 минуты назад

The Weeknd попал в книгу рекордов Гиннеса как самый популярный артист

Мария Каткова

Американский исполнитель The Weeknd (Эйбел Тесфайе) был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный певец. Об этом сообщается на сайте книги.

Данные о популярности были основаны на статистике Spotify, согласно которой ежемесячно хиты The Weeknd прослушивают более 111 миллионов человек. Он стал первым артистом в истории, который преодолел отметку в 100 миллионов слушателей.

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Второе место заняла Майли Сайрус (82,4 миллиона), третье место досталось Шакира (81,6 миллионов).

Отмечается, что возросшая популярность связана с тем, что недавно вышел релиз песни Die For You, записанный с Арианой Гранде. Песня стала вирусной в TikTok и стала самой прослушиваемой за последнее время.

Ранее сообщалось, что The Weeknd выпустит фильм с собой в главной роли.

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