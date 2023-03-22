Валерию Сюткину – 65

«Песни как дети: ты всех их любишь одинаково». Эти слова принадлежат российскому певцу и музыканту, заслуженному артисту России Валерию Сюткину. 22 марта этому яркому представителю рок-н-ролльной и джазовой части российской эстрады исполняется 65 лет.

Фото: Мир24 Мир24

Сюткина часто называют главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса и лучшим солистом группы «Браво» за всю ее историю.

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В честь юбилея певца рассказываем о его жизни и о том, как банки из-под чая помогли ему войти в историю российской эстрады.

«От мамы я унаследовал энергию, от папы – умение трудиться»

Валерий Сюткин родился 22 марта 1958 года в Москве, где жили и работали его родители. Отец Милад Александрович Сюткин был родом из Перми, где Сюткины – очень распространенная фамилия. В Москву он приехал учиться, да так и остался – работал преподавателем Военно-инженерной академии им. Куйбышева. Специалист по военному строительству и подземным сооружениям, он принимал участие в создании космодрома Байконур, а во время Вьетнамской войны строил подземные сооружения во Вьетнаме.

Мама Бронислава Андреевна Бржезидская была младшим научным сотрудником в Московском научно-исследовательском радиотехническом институте (МНИРТИ). Ее предки – польские евреи, которые жили до войны в Одесской области, а потом перебрались в Москву.

Родители Валерия Сюткина познакомились в танцевальном кружке, где оба занимались после работы.

Валерий Сюткин рассказывал в одном из своих интервью: «Для меня лучшим примером были мои родители. От мамы я взял энергию, умение не бояться трудностей, от папы унаследовал хорошие ораторские качества и способность трудиться, работать над собой».

В школе будущий певец был почти отличником, но только до подросткового возраста. Когда парнишке было 13 лет, его родители расстались. С этого момента Валерий Сюткин целиком погрузился в свое увлечение музыкой. Образцом были песни The Beatles.

«С родителями у меня были хорошие отношения, – рассказывал певец. – В школе я учился на одни пятерки, чтобы их не расстраивать. А когда начался рок-н-ролл, мои успехи в школе резко поскромнели. Родители правильно это восприняли, не давили на мою свободу. Я благодарен за то, что они не заставляли меня учиться в институтах, которые мне не нравились, не навязывали мне своих взглядов».

Сюткин начинал со школьных любительских ансамблей, где выступал в качестве ударника, а потом и бас-гитариста. Причем первую ударную установку он смастерил сам, используя банки из-под чая и шляпные коробки.

Музыкант рассказывал, что учился мастерству игры на ударной установке самостоятельно. По пять-шесть часов в день он играл под песни любимых групп, вкладываясь в это занятие так, что жестяные банки раскалялись, а руки покрывались волдырями. Играя в школьном ансамбле «Возбужденная реальность», Валерий исполнял песни The Beatles, Grand Funk Railroad, Deep Purple, Led Zeppelin, Slade, Smokie.

Работал продавцом и барменом, грузчиком и проводником

Окончив школу, Сюткин не стал поступать ни в институт, ни в училище. Некоторое время он работал помощником повара в ресторане «Украина», а потом его призвали в армию. Сюткин служил авиамехаником на Дальнем Востоке, но и в армии не расстался с музыкой: скоро его взяли барабанщиком в армейский ансамбль «Полет». Именно там выяснилось, что у нового барабанщика еще и хороший голос. Поэтому скоро юноша стал основным солистом «Полета».

После армии Сюткину было все равно, чем заниматься, лишь бы это не мешало музыке. Но, поскольку в те годы нужно было непременно где-то официально трудоустроиться, он работал барменом в ресторане, продавцом в магазине, и автомехаником, и грузчиком на Белорусском вокзале, а чуть позже – проводником в поезде международного сообщения. Параллельно он подрабатывал, играя в ресторанах.

В 1982 году Валерий Сюткин познакомился с музыкантами из ансамбля «Телефон», и скоро стал играть и петь в этой группе. Затем последовало участие в группе «Зодчие» и трио «Фэн-о-Мэн», а также игра «на разогреве» у известных групп и исполнителей. На вопросы о музыкальном образовании, без которого в те годы было невозможно попасть на профессиональную сцену, певец отвечал, что заочно окончил Кировское музыкальное училище по специальности «дирижер-хоровик».

«Мне нравилось просто петь»

«Когда я начинал играть на гитаре, мне совсем не хотелось быть фронтменом, блистать на сцене, – рассказывал впоследствии Сюткин. – Как в песне «Не лезь на самый верх, не опускайся вниз» мне было приятно просто петь! Мне нравится заниматься своим делом и иметь возможность поделиться этим с людьми».

Тем не менее громкая слава все же настигла Валерия Сюткина. Невероятную популярность музыкант получил, когда стал фронтменом группы «Браво».

К тому моменту группа уже была всесоюзно известной. Ее первая солистка Жанна Агузарова в середине 80-х буквально взорвала отечественную эстраду. Зрителей поразили ее голос и необычная внешность. Однако на самом пике популярности Агузарова решила начать сольную карьеру, оставила группу и уехала за рубеж. После этого создатель и лидер «Браво» гитарист Евгений Хафтан несколько раз безуспешно пробовал заменить Агузарову. Но его попытки сотрудничества с другими вокалистами были кратковременными и не слишком удачными, пока в группу не пришел Валерий Сюткин.

Вот как об этом рассказывал сам Валерий Сюткин: «Мы встретились однажды с Женей Хавтаном на концерте «Машины времени». Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Евгений оказался моим соседом. Он предложил мне попробоваться как солисту группы «Браво». Я согласился. Мы написали песню «Вася». Не прошло и полугода, как мы взорвали все с этой композицией».

Почти пять лет подряд Сюткин и «Браво» давали в год не менее 240 концертов.

«Это туры, месяцы на гастролях. Мы все время были в работе», – рассказывал Сюткин.

В «Браво» Сюткин проработал с августа 1990 по май 1995 года. Но именно в этот период певец приобрел всесоюзную популярность. Огромные стадионы ревели от восторга. К его ногам летели охапки цветов, а фанатки стерегли молодого человека, чтобы взять у него автограф или хотя бы увидеть его вблизи. С группой «Браво» Валерий Сюткин записал альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит», «LIVE IN MOSCOW» и «Дорога в облака». Причем все альбомы имели мультиплатиновый статус, то есть было продано более двух млн экземпляров каждого. Песни этого периода до сих пор звучат на радио. В период сотрудничества с «Браво» окончательно сформировался собственный неповторимый стиль певца, в котором он работает и по сей день.

«Цель жизни мужчины – бросить все к ногам любимой женщины»

А еще в эпоху работы с «Браво» Валерий Сюткин нашел свою любимую – красавицу жену Виолу, которую он называет главной женщиной всей своей жизни. Правда, до нее Сюткин был дважды женат. В первый раз Валерий Сюткин женился в 1980 году. Конечно, его образ жизни в те годы мало подходил для гармоничной семейной жизни. Брак продлился всего два года, но в нем родилась дочь Елена. Сейчас ей уже больше 40 лет, она работает экономистом в одной из международных фирм и у нее есть девятилетняя дочка Василиса – внучка Валерия Сюткина.

Второй раз Валерий Сюткин женился на бывшей девушке друга, которую он увел у приятеля. В 1987 году в этом браке родился сын Максим, который впоследствии окончил географический факультет МГУ и работает в туристической сфере.

В 1993 году Валерий Сюткин, будучи еще во втором браке, влюбился в юную рижанку Виолу, которая устроилась костюмером в группу «Браво» во время рижских гастролей музыкантов. Ей было 18 лет, ему – 35.

Первые полгода девушка просто работала в группе «Браво» и не отвечала на ухаживания знаменитого певца, который был изумлен таким поведением красавицы. Ведь тысячи девушек сходили с ума по эффектному стиляге. Но затем у них с Виолой все же начался страстный роман. Несколько месяцев Сюткин жил фактически на два дома, потом его жена узнала обо всем, и певцу пришлось принимать непростое решение. В результате он ушел из семьи, оставив жене квартиру и машину. Конечно, это было непросто и даже драматично: бывшая жена еще готова была мириться с его мимолетными интрижками и постоянным отсутствием дома, но ухода из семьи она ему не простила и первое время даже не соглашалась на его встречи с сыном.

В 1994 году Валерий и Виолетта поженились, и через два года у них родилась дочь Виола. В этот раз в семейных отношениях Сюткина было все не так, как раньше.

Он с удовольствием возился с дочерью, был без ума от красавицы жены и до сих пор очень благополучен в браке: «Я считаю, что я счастливый человек, потому что у меня, во-первых, есть любимая работа, а это очень важно. Я не устаю говорить: будьте заняты. Это самое лучшее лекарство на земле. Оно не самое дорогое, но самое эффективное. Когда человек занят, к нему никакие болячки не пристают, он всегда находится в гармонии с собой. Ну и, во-вторых, я нашел свою половину. Цель жизни мужчины – бросить что-то к ногам любимой женщины, чтобы она была счастлива, смотреть в ее глаза и двигаться дальше. Вот поэтому меня можно назвать счастливым человеком. Я живу с любимой женщиной».

А в 2020 году, когда Валерию Сюткину уже было 62 года, а дочь Виола стала совсем взрослой, у пары родился сын Лев, в котором певец души не чает!

«С возрастом начинаешь ценить минуты простого счастья»

В 1995 году Валерий Сюткин ушел из «Браво» и начал сольную карьеру, создав группу «Сюткин и Ко». С ней певец записал альбомы «То, что надо», «Радио ночных дорог», «Далеко не все», «004». А позже создал группу «Сюткин рок-н-ролл бэнд» и выступал вместе с джаз-коллективом «Light Jazz».

Сегодня Валерий Сюткин достиг такого уровня, что может играть и выступать тогда, когда ему хочется. Он записывает синглы и клипы, его часто можно увидеть на телевидении в качестве звездного гостя, шоумена, члена жюри телешоу. Актер признается, что в его жизни все это намного менее важно, чем простое семейное счастье и радость жить так, как хочется.

В одном из интервью певец сказал: «В молодости мы хотим блистать, гореть, удивлять, и у нас есть для этого энергия, силы, а с возрастом сил становится меньше, поэтому ты становишься более рациональным. Твою жизнь наполняют простые радости: вино, вкусная еда, любимый человек, ты начинаешь ценить эти минуты абсолютно простого счастья. Потому что счастье, как сказал Лев Николаевич Толстой, это удовольствие без раскаяния. И оно никак не связано с материальным достатком, который дает некую уверенность и вальяжность».

А еще актер говорит, что его сила – в легкости.