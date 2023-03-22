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1 час назад

Принц Гарри может потерять вид на жительство в США из-за своего признания

Москва24

После признания в употреблении наркотиков, сделанного в мемуарах "Запасной", принц Гарри рискует потерять вид на жительство в США. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на эксперта по правовым вопросам и бывшего федерального прокурора Неама Рахмани. "Признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для отказа в визе. Это означает, что принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он признался в употреблении кокаина, грибов и других наркотиков", – уточнил он. Рахмани добавил, что отказ может получить каждый вне зависимости от своего статуса. Герцогу Сассекскому не поможет его происхождение, если решение об аннулировании визы будет принято. В мемуарах принц Гарри признался, что после смерти его матери, принцессы Дианы, он начать выпивать и даже попробовал тяжелые наркотики. Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III лишил своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа в Виндзоре из-за его мемуаров. Ключи от коттеджа Фрогмор были переданы принцу Эндрю, который утратил многие титулы из-за обвинений в изнасиловании. Принц Гарри написал книгу "Запасной" в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером. Мемуары поступили в продажу 10 января этого года и сразу обрели широкую популярность.

Принц Гарри может потерять вид на жительство в США из-за своего признания
Фото: Москва 24Москва 24
Люди,принц Гарри,
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