Королевский фотограф раскрыл удивительные факты о Карле III и Камилле Паркер-Боулз

«Я наблюдал, как тогда ещё принц Чарльз, который всегда отличался своей дальновидностью, говорил об архитектуре, органических продуктах питания, решении экологических проблем и спасении моря от пластика. И я понял, что он делает всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Он говорил, что делает это для своих детей и внуков, и это действительно так. Я чувствовал, что он просто прекрасный человек, с которым приятно работать», — рассказал Артур Эдвардс. Фотограф также отметил, что многие люди не знают о том, что Корона всегда стремилась изменить этот мир к лучшему.