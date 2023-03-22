Королевский фотограф раскрыл удивительные факты о Карле III и Камилле Паркер-Боулз

После смерти королевы Елизаветы II многие представители дворца, включая специалистов, которые работают с членами монаршей семьи, отметили, что кончина Её Величества ознаменовала конец эпохи. Это вдохновило многих экспертов взять в руки перо и поделиться своими впечатлениями об удивительной работе с британской короной. В числе таких специалистов оказался и королевский фотограф Артур Эдвардс, который выпустил новую книгу под названием «За короной: моя жизнь, фотографируя королевскую семью». Стоит отметить, что Эдвардс работает с представителями семьи с 1977 года и сопровождал их в 200 турах по более чем 120 странам мира.
«Я наблюдал, как тогда ещё принц Чарльз, который всегда отличался своей дальновидностью, говорил об архитектуре, органических продуктах питания, решении экологических проблем и спасении моря от пластика. И я понял, что он делает всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Он говорил, что делает это для своих детей и внуков, и это действительно так. Я чувствовал, что он просто прекрасный человек, с которым приятно работать», — рассказал Артур Эдвардс. Фотограф также отметил, что многие люди не знают о том, что Корона всегда стремилась изменить этот мир к лучшему.
Король Карл III в Уолтемстоу, Лондон, 18 октября 2022 года
«Он ждал своего часа 70 лет, чтобы стать королём, но всё это время он работал, а не играл в нарды и пил шампанское. Если бы на территории какой-то деревни собирались построить супермаркет, ради которого уничтожили бы местный быт, он бы боролся за деревню. Карл III по-настоящему добрый человек, и я думаю, что люди поддерживают его. Внезапно в 74 года он стал большой мегазвездой», — отметил Эдвардс.
Камилла, королева-консорт и король Карл III во время государственного банкета в Букингемском дворце 22 ноября 2022 года в Лондоне, Англия
Также Артур рассказал о своей работе с королевой-консорт Камиллой Паркер-Боулз.
«У нее такое прекрасное чувство юмора, и она всегда поддерживает Карла III, чтобы тот оставался замотивированным. Я всегда считал её сильной женщиной, она заставляет короля смеяться. У меня есть много фотографий, на которых они просто смеются. Она всегда рядом, чтобы поддержать его, и в этом её призвание», — заключил Эдвардс.