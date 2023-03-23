Основатель Saliva Уэйн Суинни умер в возрасте 59 лет

Основатель и гитарист музыкального коллектива Saliva Уэйн Суинни скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.
Музыкант ушел из жизни в результате кровоизлияния в мозг. За несколько часов до смерти Суинни группа сообщила, что он попал в реанимацию после оказания неотложной медицинской помощи.
Спонтанное кровоизлияние в мозг случилось у гитариста прямо во время тура коллектива.
"Мое сердце болит за его дочь Никки. Он так сильно любил эту маленькую девочку. Я благодарен, что мне довелось разделить почти 12 лет моей жизни с Уэйном на сцене и, самое главное, вне сцены", - поделился вокалист Saliva Бобби Амару.
Амару также назвал коллегу своим братом и выразил поддержку членам его семьи.
Уэйн Суинни создал Saliva вместе с другими участниками группы в 1996 году. За творческую карьеру группа выпустила 11 студийных альбомов. Коллектив также выпускал саундтреки к телевизионным проектам "Форсаж", "Человек-паук", "Обитель зла", "Сорвиголова", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2", "Дракула".