Основатель Saliva Уэйн Суинни умер в возрасте 59 лет

Основатель и гитарист музыкального коллектива Saliva Уэйн Суинни скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

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Музыкант ушел из жизни в результате кровоизлияния в мозг. За несколько часов до смерти Суинни группа сообщила, что он попал в реанимацию после оказания неотложной медицинской помощи.

Спонтанное кровоизлияние в мозг случилось у гитариста прямо во время тура коллектива.

"Мое сердце болит за его дочь Никки. Он так сильно любил эту маленькую девочку. Я благодарен, что мне довелось разделить почти 12 лет моей жизни с Уэйном на сцене и, самое главное, вне сцены", - поделился вокалист Saliva Бобби Амару.

Амару также назвал коллегу своим братом и выразил поддержку членам его семьи.