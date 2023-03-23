Роджер Уотерс представит новое шоу в Европе

Бывший участник группы Пинк Флойд Роджер Уотерс начал европейский этап своего турне. Сейчас он проводит крупные концерты на крытых аренах.
Гастрольный тур Роджерса можно перевести как «Эта не репетиция» или же «Второго шанса не предоставится». Как заявлено на постере одного из создателей группы Пинк Флойд, разговор будет только о серьёзных вещах.
Ну а пока зрители стараются разобрать хорошие места, Роджер во все динамики произносит всего лишь две просьбы.
Первая заключается в том, чтобы все присутствующие отключили свои мобильные телефоны, но даже сам артист в это слабо верит.
А также Уотерс призывает сразу идти в бар всех тех, кто пришёл послушать хиты группы Пинк Флойд, или же кто не заинтересован в политических взглядах самого Уотерса.
«The Bar» – одна из песен, которую Роджер Уотерс написал во время карантина. Ему удобен образ бара тем, что он представляет свободу.