Роджер Уотерс представит новое шоу в Европе

Бывший участник группы Пинк Флойд Роджер Уотерс начал европейский этап своего турне. Сейчас он проводит крупные концерты на крытых аренах.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Гастрольный тур Роджерса можно перевести как «Эта не репетиция» или же «Второго шанса не предоставится». Как заявлено на постере одного из создателей группы Пинк Флойд, разговор будет только о серьёзных вещах.

Ну а пока зрители стараются разобрать хорошие места, Роджер во все динамики произносит всего лишь две просьбы.

Первая заключается в том, чтобы все присутствующие отключили свои мобильные телефоны, но даже сам артист в это слабо верит.

А также Уотерс призывает сразу идти в бар всех тех, кто пришёл послушать хиты группы Пинк Флойд, или же кто не заинтересован в политических взглядах самого Уотерса.