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2 часа назад

Танцующий на пешеходном переходе мужчина попал на видео

Мослента

Мужчина, танцующий на пешеходном переходе одной из столичных улиц, попал на видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы».

Молодой человек, пританцовывая, переходил дорогу, когда машины стояли на светофоре. Он активно двигал руками и размахивал папкой, а затем пошел в обратную сторону. Но, заметив зеленый сигнал светофора, танцор перестал ходить по пешеходному переходу, чтобы не мешать движению авто.

Пользователи сети начали упражняться в юморе. «Наверное уволился и радуется», «Я так каждую пятницу делаю», «Пораньше с работы отпустили просто», «Может человек заключил нормальный контракт», «Когда позвонил на работу и сказал, что болеешь», «Он походу собеседование прошел», «Может готовится в балетное училище», «Просто зарплата пришла за прошлый месяц», «Когда наконец-то закончил институт или школу», «Словил ритм», «Кредит закрыл», «Видео для TikTok снимает», — высказали свои предположения они.

Ранее танец мужчины на автобусной остановке в Москве развеселил пользователей сети.

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