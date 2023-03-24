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27 минут назад

Анжела и Диана Князевы: что стало с последними советскими вундеркиндами

Русская семерка

Сестёр Князевых назвают последними вундеркиндами СССР.

Что стало с последними советскими вундеркиндами
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Они обе родились еще до распада СССР, и тогда же их родители заложили основу того, что именуют одаренностью.

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В отличие от многих талантливых детей, которых постигла трагическая участь, судьба сестер Князевых сложилась довольно успешно.

«Свободное образование»

Анжела и Диана Князевы появились на свет в 1986 и в 1987 годах соответственно. С самых ранних лет развитием девочек занималась их мать Юлия. Князева-старшая в свое время защитила кандидатскую диссертацию по педагогике и фактически всю свою жизнь посвятила разработке методики развития одаренных детей. В воспитании Юлии помогал муж и отец девочек Евгений.

Родители старались создать для дочерей так называемую систему «свободного образования», когда все достигается не в специально созданных условиях, а в процессе жизни. Примечательно, что при этом Анжела и Диана не были лишены детства. Игры, прогулки, занятия спортом родители никогда не исключали из графика дочерей. Благодаря грамотно выстроенной программе, девочки не приобрели тех психологических проблем, от которых, как правило, страдают многие вундеркинды.

Не в школе, так в академии

Впрочем, мест в школе Анжеле и Диане действительно не нашлось. Поначалу они посещали учебное заведение, как и их сверстники, но, во-первых, им там было не слишком интересно (ведь даже читать они научились уже в возрасте 3-4 лет), а, во-вторых, некоторых педагогов отнюдь не радовал тот факт, что одаренные ученицы тянут руку прежде, чем будет задан вопрос.

Поэтому сестры Князевы обучались некоторое время на дому, а школу окончили экстерном: тогда Анжеле было 11 лет, а Диане – всего 10. В том же году же они были приняты на факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. В этом плане девочки обогнали даже известного ученого, Льва Ландау, который, как известно, стал студентом в 14-летнем возрасте.

Юные магистры

Безусловно, многих присутствие девочек-подростков в аудитории вуза поражало, но еще больше все удивились, когда Анжела и Диана окончили академию не за 5 лет, а всего за 3 года, причем, с отличием. Получив экономическое образование, Князевы пошли дальше. Спустя несколько месяцев Анжела и Диана обзавелись дипломами Российского нового университета. Так сестры стали профессиональными юристами.

После этого совет ректоров России направил Князевых в Стэндфордский университет США, где одаренные девушки в короткий срок усвоили программу «международная политэкономия» и получили магистерские степени. Таким образом, сестры оказались самыми юными магистрами американского вуза. Тогда им было всего по 15 и 16 лет.

Взрослая жизнь

Но Анжела и Диана Князевы не собирались останавливаться на достигнутом. Вскоре девушек приняли в бизнес-школу «Стерн» при Нью-Йоркском Университете, окончив которую они стали докторами философии по финансам и международному бизнесу. После этого сестер пригласили на работу в один из университетов штата Нью-Йорк, расположенный в городе Рочестер. С этого момента Князевы начали читать в вузе различные лекции. А в 2014 году Анжела и Диана заняли экономические должности в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Там они служат и по сей день.

Люди,Лев Ландау,Финансовый университет,
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