Певец объяснил разницу между русской и американской публикой

Певец Роман Архипов, восемь лет проживший и проработавший в США под творческим псевдонимом Трой Харли, в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, в чем разница между российской и американской публикой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Американские слушатели лучше разбираются в качестве музыки и исполнения музыкальных произведений, однако российская публика — более душевная и искренняя. Таким мнением в комментарии для «Слово и Дело» поделился российский музыкант Роман Архипов, который восемь лет прожил в США, где выступал в качестве рок-музыканта. В США у Романа Архипова получилось прорваться на большую сцену и построить музыкальную карьеру.

Он выступал под псевдонимом Troy Harley, а его продюсером был знаменитый Рэнди Джексон — судья шоу American Idol. В свое время благодаря влиятельному покровителю Роман Архипов смог осуществить свою мечту и отправиться в тур с группой Nickelback.

В комментарии для «Слово и Дело» Роман Архипов отметил, что американская публика более разборчива в звучании и в качестве исполнения музыки.

«Американская публика чуть больше понимает в качестве исполнения, но ровно потому, что, наверное, у нас период с 1990-х годов уже никто не занимался музыкальным образованием. Во времена моих родителей и раньше в школах были ансамбли и самодельные группы. Когда люди всматриваются в музыкальное исполнение и понимают это, они больше ценят. У нас такого, к сожалению, практически нет. У нас есть артист, который поет песни, а кто стоит позади него — зрителя вообще не волнует. Хорошо он играет или плохо. Тем, наверное, и отличается — в Америке умеют ценить музыканта. А у нас, что уж и говорить, конечно, душевнее. Русская душа — что тут скажешь?» — отметил музыкант.