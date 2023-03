К юбилею Уитни Хьюстон вышел альбом ее неизданных записей

Вышел посмертный альбом Уитни Хьюстон I Go to the Rock. Все эти композиции не похожи на главные хиты певицы - I Wanna Dance with Somebody, I'm Your Baby Tonight, I Will Always Love You и другие. Ведь в альбом I Go to the Rock включены песни, которые Уитни Хьюстон пела для себя. Он выпущен в память об артистке, которой 9 августа исполнилось бы 60 лет…