К юбилею Уитни Хьюстон вышел альбом ее неизданных записей

Вышел посмертный альбом Уитни Хьюстон I Go to the Rock. Все эти композиции не похожи на главные хиты певицы - I Wanna Dance with Somebody, I'm Your Baby Tonight, I Will Always Love You и другие. Ведь в альбом I Go to the Rock включены песни, которые Уитни Хьюстон пела для себя. Он выпущен в память об артистке, которой 9 августа исполнилось бы 60 лет…

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Альбом I Go to the Rock - собрание песен в стиле госпел - церковной музыки. Да, Уитни Хьюстон прославилась как звезда поп-музыки, благодаря семи студийным альбомам и саундтреку к фильму "Телохранитель", где она сыграла и главную роль. Но с самого детства она пела и госпел.

Уитни и начинала в 11 лет в младшем госпел-хоре баптистской церкви в Нью-Йорке. И всю жизнь продолжала исполнять церковную музыку. Только не на самых больших площадках, где от нее ждали поп-хитов…

И вот теперь, в преддверии юбилея певицы, продюсеры основательно изучили ее архивы. В диск I Go to the Rock вошли 14 песен, в том числе шесть, ранее не издававшихся: Testimony, I Found a Wonderful Way и другие. Все они были записаны в 1981 году, когда будущей звезде исполнилось семнадцать. Остальные - из 90-х, причем некоторые спеты с Georgia Mass Choir - знаменитым американским хором евангельской музыки из Мэйкона, штат Джорджия.

Есть в альбоме и поп-музыка: кавер-версия хита дуэта Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water. Его Уитни Хьюстон исполнила в эфире американского телеканала VH1. И эта запись теперь тоже нашлась.

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