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57 минут назад

The Telegraph: Карл III планирует отдохнуть накануне своей коронации

runews24.ru

Стало известно, чем Карл III будет заниматься накануне своей коронации вечером 5 мая. Никаких мероприятий на вечер этого дня в Букингемском дворце не планируется, написала газета The Telegraph.

Карл III планирует отдохнуть накануне своей коронации
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Монарх хочет отдохнуть перед трудным днём. Король Великобритании не будет вечером заниматься тем, что его утомит. Никаких вечеринок не планируется.

Мероприятий в Букингемском дворце не будет с шести вечера 5 мая.

Приём для лидеров стран Британского Содружества состоится днём в резиденции Карл III. Но для них не будут устраивать торжественный обед, как накануне дня коронации Елизаветы II в 1953 году. В Парламентской ассоциации Содружеств пояснили, что не обязательно уместно то, что было уместно ранее.

Рэпер из США Спуп Догг хотел бы поучаствовать в торжественной церемонии вступления короля Великобритании Карла III на престол. Музыкант предложил выступить со своим номером. Догг рассказал, что хотел бы выразить любовь и почтение монарху и его родственникам.

Люди,Елизавета II,
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