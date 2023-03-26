Карл III планирует отдохнуть накануне своей коронации

Стало известно, чем Карл III будет заниматься накануне своей коронации вечером 5 мая. Никаких мероприятий на вечер этого дня в Букингемском дворце не планируется, написала газета The Telegraph.

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Монарх хочет отдохнуть перед трудным днём. Король Великобритании не будет вечером заниматься тем, что его утомит. Никаких вечеринок не планируется.

Мероприятий в Букингемском дворце не будет с шести вечера 5 мая.

Приём для лидеров стран Британского Содружества состоится днём в резиденции Карл III. Но для них не будут устраивать торжественный обед, как накануне дня коронации Елизаветы II в 1953 году. В Парламентской ассоциации Содружеств пояснили, что не обязательно уместно то, что было уместно ранее.