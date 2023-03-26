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53 минуты назад

Художница из Тбилиси пишет картины вином

Мир24

Пятьдесят оттенков грузинского вина. Именно этим напитком пишет свои картины художница из Тбилиси Тамар Маглаперидзе-Дадешкелиани. Работать она предпочитает на пленере, передает «МИР 24».

Художница из Тбилиси пишет картины вином
Фото: Мир24Мир24

Вдохновение обычно приходит в парке. Под открытым небом женщина раскладывает листы наливает в стакан вино и начинает рисовать. При этом использует напиток исключительно грузинского производства. Говорит, что вино европейского качества не дает такой многообразной палитры. Свое творчество художница называет экспериментальным, а также натуральным, ведь в вине нет химических примесей или красителей.

«С первой попытки, конечно, я не получила тот результат, к которому я пришла сегодня. Это собранные мною на протяжении нескольких лет находки, мои секреты как художника, благодаря которым я могу смело сказать, что получаю почти все цвета и тона с помощью вина», – рассказала художница.

На счету художницы множество персональных выставок. С ее творчеством уже познакомились зрители в Ватикане, Риме и Милане. Очередную экспозицию «винных шедевров» Тамар планирует показать в мае.

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