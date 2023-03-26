Художница из Тбилиси пишет картины вином

«С первой попытки, конечно, я не получила тот результат, к которому я пришла сегодня. Это собранные мною на протяжении нескольких лет находки, мои секреты как художника, благодаря которым я могу смело сказать, что получаю почти все цвета и тона с помощью вина», – рассказала художница.