Художница из Тбилиси пишет картины вином

Пятьдесят оттенков грузинского вина. Именно этим напитком пишет свои картины художница из Тбилиси Тамар Маглаперидзе-Дадешкелиани. Работать она предпочитает на пленере, передает «МИР 24».
Вдохновение обычно приходит в парке. Под открытым небом женщина раскладывает листы наливает в стакан вино и начинает рисовать. При этом использует напиток исключительно грузинского производства. Говорит, что вино европейского качества не дает такой многообразной палитры. Свое творчество художница называет экспериментальным, а также натуральным, ведь в вине нет химических примесей или красителей.
«С первой попытки, конечно, я не получила тот результат, к которому я пришла сегодня. Это собранные мною на протяжении нескольких лет находки, мои секреты как художника, благодаря которым я могу смело сказать, что получаю почти все цвета и тона с помощью вина», – рассказала художница.
На счету художницы множество персональных выставок. С ее творчеством уже познакомились зрители в Ватикане, Риме и Милане. Очередную экспозицию «винных шедевров» Тамар планирует показать в мае.