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52 минуты назад

Российская блогерша раскрыла раздражающую привычку китайцев

Lenta.ru

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла самую раздражающую привычку китайцев, а также рассказала, почему никогда не вышла бы замуж за представителя этой нации. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Российская блогерша раскрыла раздражающую привычку китайцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянка отметила, что в китайских семьях все очень уважают друг друга.

«Семья у них на первом месте, особенное внимание уделяют детям, — добавила она. — Принято, что детей нужно боготворить, что они и делают. Ни в чем не отказывают своим отпрыскам».

Однако, по словам блогерши, у граждан КНР есть одна особенность, которая может сильно раздражать иностранцев. По ее словам, члены китайских семей контактируют друг с другом каждый день.

«Никакой личной жизни, своего пространства, — пожаловалась она. — Родители с головой погружены в жизнь своих детей, даже если им уже 30 лет и те пытаются обзавестись своей семьей. Но в другой комнате живут родители, поэтому те ну просто везде суют свой нос».

Путешественница подчеркнула, что это касается всех сфер жизни.

«Уверена, я такого не выдержала бы. Боюсь, что из меня вышла бы неудачная невестка для молодого китайца, — отметила она. — Подозреваю, что на следующий день подала на развод, и бежала бы от китайцев как можно дальше».

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