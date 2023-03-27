Российская блогерша раскрыла раздражающую привычку китайцев

«Никакой личной жизни, своего пространства, — пожаловалась она. — Родители с головой погружены в жизнь своих детей, даже если им уже 30 лет и те пытаются обзавестись своей семьей. Но в другой комнате живут родители, поэтому те ну просто везде суют свой нос».