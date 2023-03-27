Российская блогерша раскрыла раздражающую привычку китайцев

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла самую раздражающую привычку китайцев, а также рассказала, почему никогда не вышла бы замуж за представителя этой нации. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
Россиянка отметила, что в китайских семьях все очень уважают друг друга.
«Семья у них на первом месте, особенное внимание уделяют детям, — добавила она. — Принято, что детей нужно боготворить, что они и делают. Ни в чем не отказывают своим отпрыскам».
Однако, по словам блогерши, у граждан КНР есть одна особенность, которая может сильно раздражать иностранцев. По ее словам, члены китайских семей контактируют друг с другом каждый день.
«Никакой личной жизни, своего пространства, — пожаловалась она. — Родители с головой погружены в жизнь своих детей, даже если им уже 30 лет и те пытаются обзавестись своей семьей. Но в другой комнате живут родители, поэтому те ну просто везде суют свой нос».
Путешественница подчеркнула, что это касается всех сфер жизни.
«Уверена, я такого не выдержала бы. Боюсь, что из меня вышла бы неудачная невестка для молодого китайца, — отметила она. — Подозреваю, что на следующий день подала на развод, и бежала бы от китайцев как можно дальше».