Как сложилась судьба семьи первого космонавта Юрия Гагарина?

Первый космонавт Юрий Гагарин успел написать до своей гибели письмо жене Валентине, которой на тот момент не было и 33-х лет.

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В нем он попросил ее «не убиваться с горя» и устроить свою жизнь. Как сложилась судьба семьи Гагарина, разбирался «Рамблер».

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27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ разбились летчик-космонавт Юрий Гагарин и полковник ВВС Владимир Серегин. Катастрофа произошла в 10:31 мск. Время было установлено по вмятинам от стрелок на циферблате бортовых часов.

«Прошу тебя, Валюша, не убиваться с горя...»

После смерти Гагарина его вдова Валентина получила письмо, которое стало своеобразным завещанием мужа.

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь- есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны», - написал Гагарин жене.

Первый космонавт также призвал Валентину устроить свою личную жизнь так, как «подскажет ей совесть, как она посчитает нужным», отмечает «Комсомольская правда».

«Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать», - заметил в своем прощальном письме Юрий Гагарин.

История любви Юрия и Валентины началась на танцплощадке. При первой встрече будущий первый космонавт девушке не понравился, но уговорил ее встретиться вновь. При этом поженились они только спустя два года, долго приглядываясь друг к другу и общаясь.

Отмечать свадьбу им пришлось дважды. Валентина Горячева и Юрий Гагарины расписались 27 октября 1957 года в Оренбурге. На церемонии были только самые близкие, а родители жениха и вовсе не смогли приехать. Специально для них папа сыграла свадьбу еще раз – в родном городе космонавта - Гжатске Смоленской области, пишет TheVoiceMag.

К моменту гибели Юрия Гагарина у них с Валентиной было двое детей. Дочь Елена родилась 17 апреля 1959 года, а в 1961 году на свет появилась Галина.

После гибели Гагарина

Замуж Валентина Гагарина больше не вышла и всячески избегала внимания журналистов. Она осталась жить в Звездном городке, в той самой квартире, которую выдали ее мужу за месяц до гибели. Работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Королеве (по специальности она фельдшер-лаборант).

Всю оставшуюся жизнь Валентина Ивановна посвятила сохранению памяти мужа. В 1981 году она написала книгу «108 минут и вся жизнь», посвященную Гагарину.

Старшая дочь космонавта Елена Гагарина окончила исторический факультет МГУ, а после института устроилась научным сотрудником в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Позже была назначена генеральным директором «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», где работает до сих пор.

Елена Гагарина вышла замуж за кинооператора Элизбара Караваева и в 1987 году родила дочь Екатерину. Она, как и мать окончила МГУ, долгое время работала в Московском Кремле. В 2011 году вышла замуж за дипломата Павла Внукова, несколько лет жила с ним в Лондоне, затем вернулась в Россию, пишет LegendaPress.

Младшая дочь пары – Галина - закончила Экономический университет имени Г. В. Плеханова. Сейчас заведует кафедрой в этом университете, является доктором наук. В браке с Константином Кондратчиком, гематологом, руководителем Онкологического центра при Морозовской больнице в Москве. Ее сын назван в честь деда – Юрием. Юрий Кондратчик закончил факультет госуправления МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию в Экономическом университете имени Плеханова.

Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены 30 марта 1968 года у Кремлевской стены на Красной площади в Москве с воинскими почестями под залпы артиллерийского салюта. 15 апреля 1968 года Юрий Гагарин был исключен из списков офицерского состава ВС СССР как погибший при исполнении служебных обязанностей, пишет ТАСС.