Как сложилась судьба семьи первого космонавта Юрия Гагарина?

Первый космонавт Юрий Гагарин успел написать до своей гибели письмо жене Валентине, которой на тот момент не было и 33-х лет.
В нем он попросил ее «не убиваться с горя» и устроить свою жизнь. Как сложилась судьба семьи Гагарина, разбирался «Рамблер».
27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ разбились летчик-космонавт Юрий Гагарин и полковник ВВС Владимир Серегин. Катастрофа произошла в 10:31 мск. Время было установлено по вмятинам от стрелок на циферблате бортовых часов.
После смерти Гагарина его вдова Валентина получила письмо, которое стало своеобразным завещанием мужа.
«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь- есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны», - написал Гагарин жене.
Первый космонавт также призвал Валентину устроить свою личную жизнь так, как «подскажет ей совесть, как она посчитает нужным», отмечает «Комсомольская правда».
«Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать», - заметил в своем прощальном письме Юрий Гагарин.
История любви Юрия и Валентины началась на танцплощадке. При первой встрече будущий первый космонавт девушке не понравился, но уговорил ее встретиться вновь. При этом поженились они только спустя два года, долго приглядываясь друг к другу и общаясь.
Отмечать свадьбу им пришлось дважды. Валентина Горячева и Юрий Гагарины расписались 27 октября 1957 года в Оренбурге. На церемонии были только самые близкие, а родители жениха и вовсе не смогли приехать. Специально для них папа сыграла свадьбу еще раз – в родном городе космонавта - Гжатске Смоленской области, пишет TheVoiceMag.
К моменту гибели Юрия Гагарина у них с Валентиной было двое детей. Дочь Елена родилась 17 апреля 1959 года, а в 1961 году на свет появилась Галина.
Замуж Валентина Гагарина больше не вышла и всячески избегала внимания журналистов. Она осталась жить в Звездном городке, в той самой квартире, которую выдали ее мужу за месяц до гибели. Работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Королеве (по специальности она фельдшер-лаборант).
Всю оставшуюся жизнь Валентина Ивановна посвятила сохранению памяти мужа. В 1981 году она написала книгу «108 минут и вся жизнь», посвященную Гагарину.
Старшая дочь космонавта Елена Гагарина окончила исторический факультет МГУ, а после института устроилась научным сотрудником в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Позже была назначена генеральным директором «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», где работает до сих пор.
Елена Гагарина вышла замуж за кинооператора Элизбара Караваева и в 1987 году родила дочь Екатерину. Она, как и мать окончила МГУ, долгое время работала в Московском Кремле. В 2011 году вышла замуж за дипломата Павла Внукова, несколько лет жила с ним в Лондоне, затем вернулась в Россию, пишет LegendaPress.
Младшая дочь пары – Галина - закончила Экономический университет имени Г. В. Плеханова. Сейчас заведует кафедрой в этом университете, является доктором наук. В браке с Константином Кондратчиком, гематологом, руководителем Онкологического центра при Морозовской больнице в Москве. Ее сын назван в честь деда – Юрием. Юрий Кондратчик закончил факультет госуправления МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию в Экономическом университете имени Плеханова.
Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены 30 марта 1968 года у Кремлевской стены на Красной площади в Москве с воинскими почестями под залпы артиллерийского салюта. 15 апреля 1968 года Юрий Гагарин был исключен из списков офицерского состава ВС СССР как погибший при исполнении служебных обязанностей, пишет ТАСС.
Валентины Гагариной не стало 17 марта 2020 года. Она пронесла их «космическую» любовь через всю жизнь, прожив 84 года.