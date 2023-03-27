Генрих Ягода: за что на самом деле казнили первого наркома НКВД

Генрих Ягода – одна из легендарных личностей советской эпохи. Его жизнь во многом похожа на жизнь многих политических деятелей, которые достигали немалых высот, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице, и также стремительно падали с этих высот, оказавшись бесполезными сталинскому режиму. Енох Гершевич Иегуда стал называть себя Генрихом Ягодой, немного изменив свою еврейскую фамилию. Родился будущий нарком в обычной еврейской семье в 1891 году. С образованием у него не сложилось. В некоторых источниках можно найти информацию о получении аттестата средней школы, в других речь идет только об обучении в начальных классах. Несмотря на это, Ягода был весьма предприимчив и имел хорошие умственные способности.

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Будучи пятнадцатилетним подростком, Ягода примкнул к анархистам. Возможно, здесь сыграл роль юношеский максимализм. И уже в 1912 году был арестован за связь с революционными организациями и приговорен к двум годам ссылки. Позже в официальных анкетах он писал, тщательно скрывая реалии своей юности, что с 1905 года работал в большевистской типографии. На самом деле, эта история была лишь легендой, удобной для продвижения по карьерной лестнице.

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Благодаря амнистии в ссылке Ягода пробыл всего лишь год. Вернувшись из Симбирска, он обосновался в Петербурге, отказавшись от иудаизма и приняв православную веру. Он позиционировал себя как верный приверженец товарища Сталина. И не остался незамеченным, здесь сыграли роль и родственные связи. Его карьерный рост сегодня историки во многом связывают с близким родством с семейством Свердловых – это родство определило дальнейшую жизнь Генриха. С 1934 года он становится членом ЦК, получает должность наркома. Уже в 1935 Генрих получает звание генерального комиссара госбезопасности.

Рисуя психологический портрет наркома, исследователи утверждают, что судьбы людей его заботили мало. Он проявлял жестокость и без зазрения совести приговаривал людей к смерти, редко разбираясь в подробностях. Достаточно сказать, что именно по его инициативе появился ГУЛАГ, а на его счету десятки политических и экономических преступлений, включая массовые репрессии, жестокое раскулачивание крестьян, громкие судебные процессы над политическими осужденными. Чувствуя себя вершителем судеб, Ягода действительно оказался в своей тарелке. Но ненадолго…