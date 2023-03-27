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17 минут назад

Танцовщица потеряла руки и ноги после укуса комара

Мира Маркина

Британскую танцовщицу Татьяну Тимон укусил комар в отпуске, и ей пришлось ампутировать все конечности. Об этом сообщает Daily Star.

Танцовщица потеряла руки и ноги после укуса комара
Фото: PxherePxhere

В мае прошлого года Татьяна вместе с танцевальной группой ездила в Анголу. Она была в Африке 10 дней и знакомилась с местной культурой. Когда британка вернулась домой, оказалось, что комар, который ее укусил, передал ей «самую смертельную» форму малярии.

Уже в Лондоне у Татьяны началась сильная лихорадка, через несколько часов танцовщица была в коме. Стал развиваться сепсис, и врачам пришлось провести ампутацию всех конечностей женщины. По словам Татьяны Симон, ее родственникам доктора говорили, что она не выживет.

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После ампутации Татьяна стремится стать самостоятельной и выполнять повседневные задачи без помощи. Она настроена решительно и рада, что осталась жива.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что посадить на даче, чтобы было меньше комаров.

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