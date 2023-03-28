Король Борис I: как русский мошенник стал монархом в Европе

Осенью 1933 года на территории княжества Андорра появился странный русский. Иностранец поражал местных своими манерами, богатством и умением расположить к себе людей. Звали его Борис Скосырев.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Уже через год Генеральный совет долин проголосует за назначение иностранца королем Андорры под имением Борис I.

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Кем был Борис Скосырев

В интервью Борис Скосырев называл себя «русским монархистом, рожденным под Вильно». Скосырев утверждал, что он дворянин, сбежавший из России после расстрела всей семьи и что в свое время он учился в лучших вузах Англии и Франции. Он также гордился дружбой с британским политиком Оливером Локер-Лэмпсоном - будущим создателем британской военной авиации.

До 1919 года Скосырев находился на Украине в составе британской группы помощи Белому движению. Оказавшись в Лондоне, он устроился военным переводчиком. Вскоре Бориса арестовали за то, что он пребывал в Британии без регистрации и расплачивался за проживание недействительными чеками.

В 1922 году он перебирается в Нидерланды, где, по его словам, он стал предоставлять секретные услуги королевской семье, за что королева Вильгельмина присвоила ему графский титул и фамилию Оранж. Это, конечно же, не является правдой. Авантюрист успел пожить в Колумбии и многих странах Европы, где у него сложилась репутация шпиона.

Исследователи считают, что толчком к авантюре послужила не только энергичная натура Скосырева, но и женщина. Он был женат на француженке Мари-Луизе Пара де Гассье. Но незадолго до решения взойти на престол Андорры у Бориса начался роман с богатой американкой Флоренс Мармон. Как говорится, его идеи, ее деньги.

Первая попытка стать королем

В то время Андорра была небольшим княжеством в пиренейских горах, зажатым между Испанией и Францией. В стране проживали всего 5 тысяч человек, а правили ими одновременно епископ Урхельский (епархия в Каталонии) и король Франции, а после революции - французский президент. С подобной формой власти были не согласны юристы, полагавшие, что во главе княжества должен стоять не президент, а правнук последнего короля Франции Жан Орлеанский, герцог де Гиз.

В 1933 году из-за реформы, касающейся выборного права, в Андорре начинаются беспорядки. Для усмирения андоррцев Франция вводит на территорию княжества 50 жандармов. Выступления затихают, но недовольство у патриархальных жителей пиренейских долин остается. Скосырев решает извлечь свою выгоду из такой ситуации.

Осенью 1933 года он прибывает в Андорру, где сразу привлекает к себе внимание. Отличные манеры, знание испанского, немецкого, английского, французского языков внушают андоррцам уважение к Скосыреву. Находясь на территории страны как частное лицо, Скосырев посещает заседания местного Генерального совета долин, состоящего из 24 депутатов.

Скосырев рассказывает Совету о процветающем княжестве Монако и утверждает, что Андорра может пойти по его пути. Он предлагал провести демократическую реформу, отменить налоги, начать строительство гостиниц, казино, привлечь иностранный капитал. В письменном виде документ был подготовлен 17 мая 1934 года. Для удачного исхода преобразований княжество должно было стать королевством во главе с королем Скосыревым.

Удивительно, но у русского эмигранта были все основания претендовать на трон. На руках у Скосырева было письмо от Жана Орлеанского, герцога де Гиза, в котором он передавал свои полномочия Борису Скосыреву. Откуда взялся этот документ неизвестно. Однако вскоре реформатора выслали с территории княжества. Историки полагают, что о его инициативах доложил католическому сановнику единственный голосовавший против Скосырева член Совета долин.

Король Андорры Борис I

Скосырев не собирался сдаваться и 7 июля 1934 года он снова оказывается в Андорре. После голосования Совета долин 8 и 10 июля (за - 23, против - 1) русский эмигрант становится королем Борисом I. Новый правитель провозглашает Конституцию, состоящую из 17 статей. Документ декларирует суверенность Андорры, равенство перед законом, гражданские свободы, которые не зависят от пола, религиозных и политических воззрений.

Французский президент не был против независимости Андорры, за выступал и епископ Урхельский. Но последнему не нравился план Скосырева по открытию казино, которые он называл «дьявольскими игрищами». В ответ на протест второго соправителя новый король сделал странный шаг. Он объявил войну каталонскому епископу Жусти Гитарт-и-Вилардебо.

«Блицкрига по-андоррски» не вышло. Войну Борис I проиграл, а его правление продлилось 9 дней. Боевые действия ограничились прибытием из Испании полсотни жандармов, которые арестовали суверенного монарха.

Жизнь после царствования

Суд над бывшим королем проходил в Барселоне. Последующая биография Скосырева туманна. Он то сотрудничал с немцами и воевал в составе вермахта, то работал на британскую разведку. Ряд исследователей говорят, что он умер после войны в советском ГУЛАГе, а другие предполагают, что он все время проживал в городке Боппард в Германии.