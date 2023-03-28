109-летняя женщина рассказала, что позволило ей прожить так долго

Британской учительнице Олив Эдвардс исполнилось 109 лет. Она считает, что прожила так долго благодаря упрямству и трехразовому питанию. Об этом пишет Metro.

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По словам Эдвардс, она с удовольствием ест красную рыбу и спаржу, пьет много воды, немало времени уделяет хобби: читает, вяжет, шьет. Женщина стремится сохранять активность как можно дольше. В 80 лет Олив Эдвардс играла в футбол и крикет с внуками.

Именно такой образ жизни британка назвала секретом долголетия. Она сказала, что ест трижды в день и очень упряма, а еще не сдается и продолжает двигаться вперед.

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На день рождения долгожительницы шеф-повар дома престарелых Birchlands Care Home приготовил ее любимое блюдо из лосося, а также испек домашний торт. Британка также получила открытку от короля Карла III.

Эдвардс всю жизнь проработала учительницей в начальной школе. Она пережила две мировые войны, наблюдала, как появляются и меняют мир современные технологии. Британка вырастила двух дочерей и четырех внуков.