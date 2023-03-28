Сколько наркомов обманул самый наглый советский аферист

В музее МУРа аферисту Вениамину Вайсману отведен целый информационный стенд.

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И он этого вполне заслуживает.

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Ведь преступник был десять раз судим, восемь раз бежал из мест лишения свободы, а на его счету — десятки обманутых высокопоставленных чиновников.

Одаренный ребенок

Веня родился в Житомире в 1914 году в еврейской семье. Родители считали его талантливым ребенком и мечтали, что он вырастет художником или музыкантом. Но на творческом поприще мальчик не преуспел, зато обучился воровству и с девяти лет стал регулярно промышлять преступным ремеслом. Несколько раз Веня попадал в детские колонии, но всегда успешно сбегал из них.

Закоренелый преступник

К совершеннолетию Вайсман превратился из мелкого карманного воришки в матерого уголовника. Свой первый срок он получил в 19 лет, а к 1944 году у него насчитывалось уже десять судимостей. И это, не считая заключений в колониях для несовершеннолетних. В 1944 году, находясь в заключении в Печорлаге, Веня отправился на очередной побег. Но в результате получил сильные обморожения и оказался на больничной койке в той же колонии. Врачи ампутировали ему ступни и несколько пальцев на левой руке. После чего Вайсман получил первую группу инвалидности и был амнистирован.

Месть инвалида

«Профессиональной» деятельностью Вайсман заниматься более не мог, но в его голове уже зрел хитрый план. Сам аферист рассказывал, что идея возникла после того, как какой-то крупный чиновник толкнул его на улице и даже не извинился. Вениамин решил отомстить. У фальшивомонетчиков он заказал две звезды Героя Советского Союза и, прицепив их на лацкан пиджака, отправился по министерствам. Там, выдавая себя за сослуживца Василия Сталина, получившего инвалидность на войне, Вайсман просил помощи. Желательно денежной.

Неуловимый «сослуживец»

Аферисту удалось обвести вокруг пальца наркома речного флота СССР Зосиму Шашкова, наркома лесной промышленности СССР Михаила Салтыкова и еще многих видных политических деятелей того времени — всего 27 министров. Мошенником заинтересовался лично Сталин. По его распоряжению в наркоматы были разосланы директивы и описания преступника. При попытке обмануть министра тяжелой промышленности СССР Александра Ефремова Вайсман и попался. За свои преступления он получил девять лет, а выйдя на свободу, лично явился в МУР и написал расписку с обещанием завязать с преступной деятельностью в обмен на «пансион» — следователи помогли уже бывшему вору и аферисту устроиться в Дом инвалидов в Оренбургской области, где он и закончил свои дни.