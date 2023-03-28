Тайна последнего полета Гагарина: почему погиб первый советский космонавт

В понедельник, 27 марта, в день смерти Юрия Алексеевича Гагарина, в сети впервые обнародовали фото с места авиакатастрофы, в которой погиб космонавт.

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Снимки опубликовал Российский государственный архив научно-технической документации. Эти кадры сделаны в деревне Новоселово в Киржачском районе Владимирской области. Там 27 марта 1968 года Гагарин и его проверяющий инструктор Владимир Серегин погибли во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ.

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— Вопрос, почему они погибли, так и остается открытым. Специалисты и эксперты до сих пор спорят о причинах авиакатастрофы, но, судя по всему, уже никому так и не удастся однозначно ответить на этот вопрос. Катастрофа гагаринского самолета оказалась нераскрытой и превратилась в загадку, которая до сих пор будоражит умы многих людей, — сообщили в Российском государственном архиве научно-технической документации.

Также на сайте опубликовали фото с реакцией людей на газетные вырезки с новостью о гибели Гагарина и Серегина и фото с похорон летчиков, траурное шествие.

— Одна из версий гибели Гагарина заключается в том, что в момент его полета рядом прошел высокоскоростной и сверхзвуковой новый истребитель типа Су-15, который тогда доверяли только испытателям, — рассказал «ВМ» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

К слову, такую версию о том, что МиГ-15УТИ попал в реактивную струю другого самолета, что и привело к сваливанию в пике, впервые озвучил летчик-космонавт Алексей Леонов еще десять лет назад, и до самой смерти он был уверен в ее истинности. Как и в том, что вопрос навсегда закрыт. Но есть и другие версии, подчеркивает Попов, среди них — помеха от запущенных метеорологических зондов. Именно из-за них экипаж мог совершать резкие маневры.

— Возможно, летчики поторопились с принятием решений, что и привело к трагедии. Но точно сказать мы ничего не можем, ведь в то время записывающих черных ящиков не было, — считает Попов.

Летчик напомнил, что обломки самолета Гагарина были собраны до последнего кусочка и до сих пор хранятся.

— Это сделано для того, чтобы изучить остатки самолета позже, когда появится специальная технология, которая сможет определить причину аварии по состоянию металла и кристаллических решеток, — добавил Попов. — Думаю, только тогда мы и узнаем истину.

Прямая речь

Олег Мухин, вице-президент Северо-Западной Федерации космонавтики России:

— После полета Юрия Гагарина в космос его принимали во всем мире с распростертыми объятиями. Он стал легендой всего нашего земного шара. Запуск первого искусственного спутника дал заряд мотивации для ученых и летчиков, а вот первый полет человека в космос дал толчок для изучения уже всей Солнечной системы.

Факт

«В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею...» Такие строки Гагарин написал в прощальном послании жене перед полетом в космос.

Кормил шоколадом

Корреспондент «Вечерней Москвы» дозвонился до племянницы Юрия Гагарина Тамары Филатовой:

— Я провела детство с Юрием Гагариным в одном доме, мы вместе жили всей семьей. И воспоминания о нем у меня навсегда остались самые теплые. Он был старше меня на 13 лет. И когда я родилась, он сразу стал мне крестным отцом, хоть и сам еще был мальчиком. В 1949 году он уехал учиться в Московскую область и приезжал в родной дом только на каникулах. Позже он поступил в Летное оренбургское училище, а по его окончании получил направление на север, стал приезжать домой еще реже, раз в полтора года. Но часто присылал посылки, полные копченой рыбы и шоколада. Его тогда выдавали летчикам много, но он не мог столько съедать, делился с нами. А для нас это радость, в послевоенные-то годы! Юрий Алексеевич всегда меня баловал. Даже подарил мне выпускное платье красивое и мои первые туфли-лодочки, беленькие. Для всей семьи было неожиданно, когда мы прочли в новостях о том, что наш Юра полетел в космос! Конечно, было страшно. Меня и сейчас пугает это чуждое человеку пространство. И когда вижу, как наши ребята летят в космос, молюсь, чтобы с ними все было хорошо. О гибели Юрия Алексеевича мы все узнали только 28 марта, тоже из новостей. Потому что 27 марта тело еще не нашли... Это большая потеря для всех нас.

Внук известного дедушки возглавил аэропорт

У Юрия Гагарина была большая семья. «Вечерняя Москва» выяснила, как сложилась судьба родственников и потомков великого космонавта.