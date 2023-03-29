Почему дочь Сталина считала, что ее брат выжил в плену

Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина, попал в плен в самом начале войны и впоследствии погиб в одном из концлагерей.

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Однако родственникам, а в особенности Светлане Аллилуевой, не хотелось верить в смерть Якова.

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Тем более, что Аллилуевой регулярно приходили из-за рубежа странные посылки.

«Не узнать невозможно»

Как считают авторы издания «Сталин» Валентин Жиляев, Виталий Павлов, Алексей Пиманов и Сергей Девятов, между Светланой Аллилуевой и Яковом Джугашвили существовала особая и довольно прочная связь. При каждом удобном случае дочь Сталина подчеркивала, что Яков, несмотря на холодное отношение к нему отца, был ей симпатичен как человек и более близок, чем другой брат, Василий. Мало того, Светлана Иосифовна посвятила немало страниц своих мемуаров именно Якову, который отличался спокойным характером, но обладал внутренней твердостью. Она писала, что Джугашвили отправился на фронт 23 июня 1941 года вместе со своим выпуском Артиллерийской академии.

Однако уже в июле того же года Яков Джугашвили, оказавшись в окружении, попал в немецкий плен. Гитлеровская пропаганда тут же объявила о том, что старший сын советского лидера сдался добровольно, хотя протоколы допросов говорили об обратном. Вообще немцы активно использовали образ Якова в собственных целях и выпускали листовки с фотографиями плененного. Светлана Аллилуева вспоминала, как осенью 1941 года над Москвой сбрасывали с самолетов подобные листовки. Светлана вместе с Василием часами разглядывали снимки, надеясь отыскать признаки фальшивки. Однако, по словам Аллилуевой, на фотографиях был запечатлен действительно Яков: «Не узнать его было невозможно».

Гибель Якова Джугашвили

Между тем Яков Джугашвили скитался по различным немецким лагерям. Как рассказывала Светлана Аллилуева, после потери старшего сына Сталин изменил свое отношение к нему, почувствовал свою вину за прежнюю холодность. Тем не менее при Иосифе Виссарионовиче никто не заводил бесед о Якове ни во время войны, ни после победы. Хотя бывало, что подобные разговоры начинал сам Сталин. По мнению Аллилуевой-младшей, отец тяжело переносил произошедшее с Яковом, поэтому ему иногда необходимо было выговориться. Бывало, что Сталин произносил: «Какая тяжелая война. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, брата, сына».

Впрочем, есть версия, что у Сталина была возможность вернуть Якова: якобы гитлеровцы предлагали обменять его на крупного военачальника Паулюса, взятого в плен под Сталинградом. Эту версию подтверждала и Светлана Аллилуева, по словам которой зимой 1943-1944 годов Сталин сам поведал ей об этом, правда, не уточнив, что речь шла именно о Паулюсе. Советский вождь торговаться отказался. А в 1943 году Яков Джугашвили погиб в концлагере Заксенхаузен. Согласно наиболее распространенной версии, Яков бросился на проволоку, находившуюся под напряжением, а потом был застрелен часовым. Однако лагерное начальство рапортовало, что Джугашвили был убит при попытке к бегству.

Версии исчезновения

Впрочем, версий о том, что на самом деле произошло с Яковом Джугашвили, хватает и по сей день. Даже Светлана Аллилуева на страницах своей книги «Дочь Сталина. Последнее интервью» приводила немало легенд, которые были весьма популярны в народе. Некоторые, например, считали, что Сталин все-таки обменял старшего сына на какого-то немецкого военачальника и тайно переправил в США. Другие говорили, что видели Якова в Грузии. Третьи утверждали, что сын генералиссимуса обосновался в Турции или Ираке, а Саддам Хусейн – его сын.

Зарубежная пресса писала о том, что Джугашвили-младшему удалось бежать из лагеря, некоторое время он воевал среди партизан, а после войны женился на итальянке и стал отцом двоих детей.