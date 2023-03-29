Что стало с Василием Маргеловым после отставки

Василий Маргелов оказался в числе немногих легендарных военачальников, которые так и не оставили мемуаров. Некоторые попросту не успели этого сделать.

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Однако Маргелову не единожды предлагали написать книгу воспоминаний, но тот все время отнекивался.

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И только незадолго до смерти он признался сыновьям, почему отказался.

Удивительная жизнь «бати»

Жизнь Василия Филипповича Маргелова вполне могла стать основой для захватывающего романа. Он родился в 1908 году в семье простого рабочего и сам трудился с юных лет: был и грузчиком, и плотником, и коногоном, и лесником. Все изменилось после того, как Маргелова призвали на службу в армию. Выбрав военную карьеру, Василий Филиппович прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны, был не единожды ранен, удостоился генеральского звания и звания Героя Советского Союза. Все награды Маргелов заслужил честно. В одной из боевых характеристик Василия Филипповича, приведенной в книге Олега Смыслова «Генерал Маргелов», отмечалась его требовательность к себе, решительность, выносливость, мужество.

Эти качества Василий Маргелов проявлял и после победы над гитлеровской Германией. Даже став командующим Воздушно-десантных войск, Маргелов, как указывает в издании «Крылатая гвардия» Владимир Ивонин, он вдохновлял солдат личным примером — вместе с ними поднимался на борт самолета, прыгал с парашютом, совершал марш-броски, ходил на лыжах, без промаха стрелял из автомата. Не зря подчиненные называли Маргелова «батей». Вообще к своим подопечным военачальник действительно относился как ответственный родитель. Известен случай, когда нетрезвый часовой, обидевшись на то, что ему не дали отпуск, взялся за оружие, и только «батя» сумел его успокоить.

Отставка – время для мемуаров

При таком отношении к солдатам и вообще к армии неудивительно, что неожиданная отставка в 1979 году стала для Василия Маргелова настоящим ударом. Как вспоминал начальник разведки ВДВ А.В. Кукушкин, еще в декабре 1978 году Василий Филиппович отметил свой 70-летний юбилей, но, несмотря на возраст, был полон сил и строил планы на будущее. Однако в январе следующего года «батя» был зачислен в корпус инспекторов МО СССР, который называли «райской группой» — там доживали свой век все престарелые советские военачальники. По утверждению Дмитрия Самородова, автора книги «Александр Маргелов: первый космонавт ВДВ», снятие Маргелова повергло десантников в шок.

Да и сам Василий Маргелов такого не ожидал. Однако он старался сохранять бодрость духа, физическую форму и ясность ума. Самое время для того, чтобы засесть за мемуары, которые, по словам сыновей генерала армии, ему предлагали опубликовать не раз. К тому же ему было уготовано еще 11 лет жизни: умер «отец» ВДВ в 1990 году. Этого времени вполне бы хватило на написание достойной книги воспоминаний, которая непременно разошлась бы огромными тиражами. Ведь Василию Филипповичу было что рассказать. Кроме того, у «дяди Васи» был шанс опровергнуть откровенно вымышленные эпизоды, которыми обросла его биография.

Хранитель секретов

Однако Василий Маргелов писать мемуары отказался, не пояснив причину. Как утверждают Александр и Василий Маргеловы на страницах своей книги «Десантник № 1. Генерал армии Маргелов», за несколько дней до смерти Василий Филиппович признался в том, что не позволил бы редактировать свою книгу, а это было бы неминуемо. Он боялся, что мемуары могли нанести вред его друзьям и соратникам. Кроме того, как военный человек высокого звания, Маргелов считал неприемлемым разглашать секретные сведения, которыми он в силу своего положения обладал. Василий Филиппович никогда не хранил у себя секретную документацию, как генерал армии Майоров, написавший книгу о чехословацких событиях 1968 года.