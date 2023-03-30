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47 минут назад

Заработок на TikTok помог 15-летней матери прокормить ребенка

Lenta.ru

16-летняя пользовательница социальных сетей Саффрон Келли, родившая ребенка в возрасте 15 лет, обрела популярность и стала получать деньги в TikTok. О том, как заработок в соцсети помог ей прокормить ребенка, сообщает Manchester Evening News.

Заработок на TikTok помог 15-летней матери прокормить ребенка
Фото: Лента.руЛента.ру

Когда Келли узнала, что беременна от своего бойфренда, Джейка Мерсера, она не была уверена, что хочет сохранить ребенка. На сроке девять недель у нее открылось кровотечение, и ее срочно доставили в больницу. Беременную обследовали, и она впервые увидела ребенка во время УЗИ. Именно тогда она поняла, что хочет стать матерью.

«Думаю, с того момента я окончательно решила, что оставлю дочь. Я не могла смириться с мыслью, что потеряю ее», — рассказывает молодая мать.

Сейчас Саффрон живет со своей 49-летней матерью Хелен и 10-месячной дочерью Айви-Мэй. Через месяц после рождения ребенка Саффрон рассказала свою историю в TikTok и вскоре стала популярна. Теперь она регулярно делится своей жизнью с подписчиками и даже стала зарабатывать в социальной сети. На данный момент ведение страницы в TikTok принесло ей около 2000 стерлингов (190 тысяч рублей), которые она тратит на ребенка.

На одном из самых популярных видео, которое набрало более 23 миллионов просмотров, она купает Айви-Мэй и укладывает ее спать. По словам молодой матери, многие пользователи оставляют под ее роликами слова поддержки, однако есть и те, кто ее осуждает. Несмотря на это, Саффрон утверждает, что собирается продолжать вести соцсеть и планирует окончить среднюю школу, а затем пройти обучение в сфере бизнеса.

«Я получаю деньги от TikTok, это мой способ заработка. У Джейка тоже есть работа. Я вижу действительно хорошее будущее с Айви-Мэй и Джейком», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница США, 18-летняя Мэдди Ламберт, родила ребенка в возрасте 13 лет и рассказала об осуждении и критике, с которыми столкнулась в сети. Некоторые пользователи обвинили Ламберт в том, что она живет за счет своих родителей.

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