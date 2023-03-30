$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Меццо-сопрано диапазоном в пять октав: Селин Дион – 55

Мир24

Канадской певице и композитору Селин Дион сегодня 55. Еще подростком стала настоящей звездой во франкоязычном мире, а позже покорила весь мир своим меццо-сопрано диапазоном в пять октав. Ее альбомы разошлись рекордным тиражом в 175 млн экземпляров, сообщает «МИР 24».

Меццо-сопрано диапазоном в пять октав: Селин Дион – 55
Фото: Мир24Мир24

«Для меня этого никогда не бывает слишком много, это мое, у меня мурашки по коже, я люблю все это», – отмечает Селин Дион.

Назвали певицу в честь песни Celine популярного в 60-ые исполнителя Юга Офре. Она была самым младшим ребенком в семье, а еще у нее 13 братьев и сестер. Из-за проблем с зубами в школе популярную сегодня исполнительницу дразнили королевой вампиров. В пять лет Селин Дион попала под машину.

Текст к первой песне Дион сочинила ее мама. Родители были владельцами пиано-бара в Квебеке, где регулярно выступали все их дети. Впервые Селин спела н семейном празднике.

«Когда я на сцене, это большая песня, это большой момент для меня», – говорит певица.

Она просто обожает обувь, в ее гардеробе около трех тысяч пар обуви.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий