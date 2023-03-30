Правители прошлого, по которым плачет психотерапия

Не секрет, что в Средневековье многие монархи пользовались своей властью по крови и творили различные бесчинства. Виной всему была безнаказанность, так как никто не мог противиться слову короля или королевы.
Многие монархи делали ужасные вещи не из собственной прихоти. Возможно, они страдали психическими расстройствами. О таких королевских особах — в материале “Рамблера”.
Эту королеву также называют Мария Безумная из-за того, что она страдала психическим заболеванием. В 15 лет ее выдали замуж за 42-летнего родного дядю, и она действительно влюбилась в него. После того, как она взошла на престол, ее супруг скончался, так как был сильно старше нее.
После смерти короля-консорта она объявила траур. В королевстве были запрещены любые развлекательные мероприятия и громкие праздники, но траур длился несколько лет из-за идей Марии I. Она действительно очень страдала и спустя время у нее началось психическое расстройство — сама она говорила, что ей приходят видения и призраки. Ее очень быстро признали недееспособной, а королевством начал руководить ее сын.
Король взошел на престол в 22 года и сначала его правление устраивало подданных. Спустя несколько лет у него появились первые признаки психических заболеваний — приступы агрессии, галлюцинации и психозы. Серьезное обострение случилось, когда Георгу было 50 лет. С тех пор от него отвернулись его свита и королева, у подданных начали появляться вопросы о его состоянии.
Тогда короля лечили кровопусканием и прочими средневековыми методами, но спустя годы стало понятно, что у него было нарушение пигментного обмена — порфирия. Это заболевание крови, но ее симптомом могут быть поражения ЦНС, в том числе и проявление психических расстройств.
Генрих получил престол и власть, когда ему исполнился всего один год. За него все решали советники и регенты. Даже во взрослом возрасте он так и не притронулся к власти, хотя номинально считался королем Англии и Франции. Ситуация усугубилась после того, как его армия проиграла в Столетней войне — король сошел с ума. Современные исследователи предполагают, что у него была шизофрения — рассказы современников это подтверждают.
Короля быстро признали недееспособным и отстранили от дел. Свои последние годы жизни он провел в Тауэре, туда его заключил король Эдвард.