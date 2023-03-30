Правители прошлого, по которым плачет психотерапия

Не секрет, что в Средневековье многие монархи пользовались своей властью по крови и творили различные бесчинства. Виной всему была безнаказанность, так как никто не мог противиться слову короля или королевы.

Фото: Кадр из сериала «Белая королева» Кадр из сериала «Белая королева»

Многие монархи делали ужасные вещи не из собственной прихоти. Возможно, они страдали психическими расстройствами. О таких королевских особах — в материале “Рамблера”.

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Мария I, королева Португалии

Эту королеву также называют Мария Безумная из-за того, что она страдала психическим заболеванием. В 15 лет ее выдали замуж за 42-летнего родного дядю, и она действительно влюбилась в него. После того, как она взошла на престол, ее супруг скончался, так как был сильно старше нее.

После смерти короля-консорта она объявила траур. В королевстве были запрещены любые развлекательные мероприятия и громкие праздники, но траур длился несколько лет из-за идей Марии I. Она действительно очень страдала и спустя время у нее началось психическое расстройство — сама она говорила, что ей приходят видения и призраки. Ее очень быстро признали недееспособной, а королевством начал руководить ее сын.

Георг III, король Англии

Король взошел на престол в 22 года и сначала его правление устраивало подданных. Спустя несколько лет у него появились первые признаки психических заболеваний — приступы агрессии, галлюцинации и психозы. Серьезное обострение случилось, когда Георгу было 50 лет. С тех пор от него отвернулись его свита и королева, у подданных начали появляться вопросы о его состоянии.

Тогда короля лечили кровопусканием и прочими средневековыми методами, но спустя годы стало понятно, что у него было нарушение пигментного обмена — порфирия. Это заболевание крови, но ее симптомом могут быть поражения ЦНС, в том числе и проявление психических расстройств.

Генрих VI, король Англии

Генрих получил престол и власть, когда ему исполнился всего один год. За него все решали советники и регенты. Даже во взрослом возрасте он так и не притронулся к власти, хотя номинально считался королем Англии и Франции. Ситуация усугубилась после того, как его армия проиграла в Столетней войне — король сошел с ума. Современные исследователи предполагают, что у него была шизофрения — рассказы современников это подтверждают.