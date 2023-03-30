Кейт Миддлтон: жизнь до свадьбы с принцем

29-го апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят 12-ую годовщину брака. Несмотря на то, что мир любит её как герцогиню Кембриджскую или в нынешнем качестве как принцессу Уэльскую, жизнь Кейт Миддлтон до этого была менее известной, чем жизнь её мужа. Рождённая 9-го января 1982-го года в Рединге, Англия, Кэтрин Элизабет Миддлтон имеет скромное происхождение. Её мать, Кэрол Голдсмит родом из семьи, принадлежащей рабочему классу, была стюардессой до встречи с будущим мужем, авиадиспетчером Майклом Миддлтоном. Более состоятельная семья Майкла, напротив, имела трастовые фонды и аристократические связи, пребывая в относительной близости от королевской семьи.

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Когда Кэтрин было два года, она переехала вместе с родителями и младшей сестрой Пиппой в Аман (Иордания), где посещала английский детский сад в то время, как её отец отрабатывал двухлетний контракт с British Airways. Затем, в 1986-м семья вернулась на родину, в Беркшир. Годом позже у Кэрол и Майкла родился сын Джеймс. Но это не помешало им основать компанию, рассылавшую по почте предметы декора для организации праздников «Party Pieces». Бизнес, который они начинали на кухне своего дома, изменил для семьи всё, позволив Миддлтонам быстро продвинуться, когда они начали получать миллионные прибыли (сейчас стоимость компании оценивается в $40 миллионов).

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Кейт усвоила несколько ценных уроков, благодаря «сильной рабочей этике» родителей, которую она с тех пор практикует в качестве члена королевской семьи. Работающая мать Кэрол вовлекала детей с раннего возраста во многие аспекты бизнеса. «Они много раз выступали моделями», - рассказала матриарах в интервью 2018-го года. «Например, Кэтрин снялась для обложки одного из каталогов, задувая свечи».

Миддлтоны были всегда дружной семьёй

В возрасте четырёх лет Кейт поступила в St. Andrew’s School в Пангборне, где она оставалась до 13-и лет. Во время пребывания в стенах учебного заведения она присоединилась к команде пловцов и участвовала в двух театральных постановках, сыграв Элизу Дулиттл в «Моей прекрасной леди» и в викторианской мелодраме «Убийство в Красном амбаре». Учитель по французскому и немецкому языку Кевин Эллфорд с удовольствием вспоминает о ней, называя «усердной труженицей и очень добросовестной», а также «великолепной спортсменкой».

Несмотря на то, что родители были рады за Кейт, ей самой было тяжело жить вдали от дома и находиться в разлуке с родными. Семья из пяти человек всегда была «невероятно сплочённой», поскольку Кэрол и Майкл «наслаждались жизнерадостностью детей, их историями, шумом и смехом», написала Кэти Николл в книге 2013-го года «Кейт: Будущая королева». Каждый вечер семья ужинала вместе, а также проводила много времени на свежем воздухе, включая прогулки по окрестностям, занятия водными видами спорта или пребывание в арендованном на озере коттедже. Они строго соблюдали праздничные традиции, такие как открытие рождественским утром носков с подарками или собирание паззлов.

Младшая сестра Кейт, Пиппа присоединилась к ней в школе St. Andrew, и сёстры стали членами клуба для девочек Brownies. Его лидер Джун Скаттер рассказала People, что Кейт была «неконфликтной», и что они с Пиппой были «обычными детьми, мало чем отличавшимися от других».

Кейт нашла своё место в спорте

Они вместе занимались спортом и учились играть на флейте и пианино. Дэнис Эллфорд, который обучал обеих сестёр, однажды отметил, что они были конкурирующими и заряженными, но никогда не пытались переплюнуть друг друга: «Они были, в основном, одной командой». Кэтрин некоторое время посещала школу для девочек Downe House, которая напоминала, скорее, «клику» и оказывала повышенное давление на учениц, по рассказу бывшей одноклассницы Эммы Сэйл.

«Все девочки были серьёзно настроены на решение больших задач, и поэтому многие страдали расстройством пищевого поведения», - рассказала она в беседе с Николл для книги «Кейт: Будущая королева». «Каждая хотела показать себя с лучшей стороны – самой стройной, самой красивой. Думаю, Кейт была несчастна с самого начала».

Она изо всех сил пыталась завести близких друзей, а её дразнили за то, что она жила дома и приезжала в школу вместо того, чтобы жить в кампусе, а также за то, что была высокой. По словам другой одноклассницы, над Кейт издевались из-за её «худобы и кроткого нрава». Поэтому, несмотря на то, что Downe находилась близко к её дому, Кэтрин покинула учебное заведение в 14 лет и поступила в школу-интернат с совместным обучением – Marlborough College. Но и здесь начало было нелёгким. Мальчики составляли рейтинг новеньких, основываясь на их личности и внешности. Кейт получила у них два очка из десяти.

Но будущая королева имела толстую кожу и не позволяла себе падать духом. Вместо этого она быстро завела друзей, вспомнив о спортивной закалке и присоединившись к команде по хоккею на траве. «Кэтрин способна очень легко адаптироваться. Она была вовлечена в школьную жизнь и любила спорт и музыку», - рассказала бывший администратор Энн Пэтчинг. В Marlborough Кейт изучала искусство, биологию и химию. В добавление к хоккею на траве она увлеклась прыжками в высоту и нетболом.

Родители Кейт сыграли большую роль в формировании её принципов

Миддлтоны всегда очень поддерживали всё, чем занимались их дети, создавая то, что Кейт называет «очень счастливым детством». «Нам было весело и мне повезло, что я родом из очень сильной семьи. Мои родители оказывали огромную поддержку. Сейчас я, действительно, будучи сама матерью, оценила, скольким они пожертвовали ради нас», - сообщила Кейт в беседе с Happy Mum, Happy Baby podcast в феврале 2020-го. «Они посещали каждый спортивный матч, стояли и кричали у бортика, и мы всегда проводили праздники всей семьёй».

Кейт также рассказала о сильном влиянии на её жизнь бабушки. «У меня была чудесная бабушка, которая посвящала нам очень много времени, играя с нами, рисуя, посещая с нами рынок и выбирая растения для посадки в саду, а также приучая нас к приготовлению пищи», - отметила нынешняя принцесса, поведав, что придерживается такого же принципа с собственными детьми.

Кэтрин также признала, что «простые вещи» из детства сыграли в её жизни огромную роль, такие как прогулки по окрестностям и времяпрепровождение с родителями дома. Она до сих пор любит сворачиваться калачиком на диване в доме детства Bucklebury Manor XVIII в. с семью спальнями, купленном за $8 миллионов.

«Жизнь сейчас очень напряжённая и поглощающая, и иногда такие простые вещи, как наблюдение за горением камина в дождливый день даёт большое наслаждение. Детьми мы проводили много времени на улице, и мне это до сих пор очень нравится. Думаю, это замечательно для физического и психического здоровья и формирует основы», - добавила она в 2020-м. «Это такая прекрасная среда для настоящего времяпрепровождения, позволяющего устанавливать качественные отношения, без отвлечений на «я должна это приготовить» и «я должна это сделать». И на самом деле, это очень просто».

Кейт никогда не была «кисейной барышней»

После окончания школы Кейт передумала поступать в Эдинбургский университет, а вместо этого, летом 2000-го отправилась во Флоренцию, чтобы в течение года поучиться в Британском университете. По три часа в день она практиковалась в итальянском языке в Palazzo Dello Strozzino и снимала апартаменты ещё с тремя девушками за $680 в месяц. В 2001-м она провела десять недель в экспедиционной поездке в Патагонии (Южная Америка) с Raleigh International. Самое интересное, что с этой благотворительной организацией годом раньше работал принц Уильям в течение своего «гэп-года» (свободный год для окончивших школу). Кэтрин путешествовала по горам Чили, нося еду в рюкзаке и изучая окружающий ландшафт.

«Она была сама собой, как и большинство из нас», - сообщил руководитель экспедиции Малкольм Сазерленд в интервью Evening Standart в 2011-м. «Она определённо была самой подготовленной, тренированным и сильным членом группы, что ей очень подходило, это точно. Временами путешествие требовало больших физических усилий. Она относилась к этому легко. Не было фенов для волос, мало душевых кабин. И даже, если вы принцесса, то очень тяжело в таких условиях вести себя как принцесса».