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1 час назад

Скончался автор песен группы Procol Harum Кит Рид

Газета.Ru

Британский поэт и автор песен рок-группы Procol Harum Кит Рид скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Billboard.

Скончался автор песен группы Procol Harum
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Его тексты были уникальными и помогли сформировать музыку, созданную группой. Его образные, сюрреалистические и многослойные слова вызывали восторг у фанатов Procol», — заявили музыканты группы Procol Harum.

По данным СМИ, причиной смерти поэта стало онкологическое заболевание. Кит Рид написал для группы Procol Harum практически все песни из репертуара музыкантов, в том числе и знаменитый хит коллектива «A Whiter Shade of Pale».

Ранее умер певец Бобби Колдуэлл.

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