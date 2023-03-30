Скончался автор песен группы Procol Harum

Британский поэт и автор песен рок-группы Procol Harum Кит Рид скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Billboard.

«Его тексты были уникальными и помогли сформировать музыку, созданную группой. Его образные, сюрреалистические и многослойные слова вызывали восторг у фанатов Procol», — заявили музыканты группы Procol Harum.

По данным СМИ, причиной смерти поэта стало онкологическое заболевание. Кит Рид написал для группы Procol Harum практически все песни из репертуара музыкантов, в том числе и знаменитый хит коллектива «A Whiter Shade of Pale».