Пирамида (не) Маслоу. 115 лет со дня рождения американского психолога

В 1943 году Абрахам Маслоу написал статью "Теория человеческой мотивации", в которой предположил, что в ее основе лежит иерархия человеческих потребностей.

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Уровни потребностей

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На первом уровне — чисто физиологические нужды. Еда, вода, убежище. Второй уровень — безопасность. Любая — физическая, финансовая, эмоциональная и т.п. Третий — социальные потребности, семья, взаимоотношения, привязанность. При этом в самый первый раз этот пункт звучал просто как "любовь". Маслоу впоследствии расширил его. Четвертый — уважение. Психолог выделил два типа: достоинство, то есть уважение к самому себе, и признание других людей. И наконец, пятый — самоактуализация, в современной литературе чаще называемая самореализацией. "Музыкант должен сочинять музыку, художник должен рисовать, поэт должен писать, если он хочет быть счастливым. Каким человек может быть, таким он и должен быть" — так определил наивысшую потребность в своей иерархии сам Маслоу. Причем раскрытие потенциала не обязательно должно проходить через творчество — если предпосылок к этому нет, то у кого-то оно может принять форму желания быть идеальным родителем, а у кого-то — выдающимся спортсменом.

Предложенная Маслоу модель простая, упорядоченная и интуитивно понятная. Она организует группы человеческих потребностей в иерархическую структуру, где одни стоят выше, а другие — ниже, и "возникновение одной потребности зависит от предварительного удовлетворения другой — более сильной". Это можно было бы сравнить с видеоиграми, где нужно пройти уровень, чтобы перейти на другой.

Подробнее теорию иерархии потребностей Маслоу развернул в книге "Мотивация и личность" в 1954 году и продолжал дорабатывать в следующих изданиях. Так, ближе к концу карьеры он добавил шестой уровень — потребность в самопревосхождении, которое психолог определил как желание человека следовать цели, которая выходит за пределы его "я". Например, это может быть борьба за социальную справедливость или защита окружающей среды. Также в одной из своих работ Маслоу объединил потребности в два больших класса: потребности дефицита — проистекают из желания обеспечить ресурсы, которых нет или не хватает; потребности роста — проистекают из желания расти как личность.

Не Маслоу придумал пирамиду

Заметили, как в первых нескольких абзацах четырежды использовалось слово "иерархия", но ни разу "пирамида"? Все потому, что, как показывают некоторые исследования, Маслоу не иллюстрировал свою модель в виде пирамиды или треугольника. Этот образ возник при попытках ее интерпретировать и адаптировать к сфере бизнеса: сначала в виде лестницы, а затем уже в виде каноничного треугольника, разделенного на пять уровней в статье психолога-консультанта Чарльза Макдермида "Как деньги мотивируют людей" в 1960 году. При этом, как считают специалисты, тот неверно интерпретировал идеи Маслоу, сильно их упростив.

Уже к 1970-м сам Маслоу отказался от жесткой иерархии. Он признал, что в большинстве действий люди руководствуются больше, чем одним мотивом. То есть человеческие поступки направлены на удовлетворение сразу многих потребностей.

Также психолог уточнил, что приоритеты потребностей могут меняться в зависимости, например, от образа жизни человека. Он с самого начала подчеркивал, что неверно думать, будто нужно сначала удовлетворить на 100% одну потребность прежде, чем возникнет следующая. На самом деле большинство людей, по его мнению, одновременно частично удовлетворены и частично не удовлетворены во всех основных нуждах. И правильнее было бы рассуждать о проценте удовлетворенности — чем выше потребность в иерархии, тем он ниже. Но тогда возникает проблема, а как измерить уровень удовлетворения?

Впрочем, все это не помешало "пирамиде потребностей Маслоу" настолько прочно закрепиться в культуре, что ее до сих пор преподают и активно используют. "Мощный образ пирамиды потребностей стал одной из наиболее когнитивно заразительных идей в науках о поведении", — отмечают эксперты.

Не истина в последней инстанции

Современные исследователи пришли к тому, что хотя у людей действительно есть универсальные потребности, они не подчинены иерархии, а реализовываются независимо друг от друга. То есть самоактуализация и хорошие отношения с другими людьми могут быть важны и без закрытия базовых — физиологических — нужд. Так, мы радуемся встрече с друзьями, даже когда голодны. Или какие-то потребности могут быть вообще не важны. Очевидно, не все заинтересованы в широком признании другими людьми.

Также "пирамида Маслоу" в ее растиражированном виде не учитывает культурные различия и разные жизненные ситуации. В то время как потребности и их приоритет могут меняться, скажем, при миграции, в браке и т.п. Например, сам Маслоу объяснял свой интерес к самоактуализации личным жизненным опытом. "Учитывая мое детство, остается лишь удивляться тому, что я не болен психически. Я был маленьким еврейским мальчиком в нееврейском окружении. Что-то вроде первого негра в школе, где учатся только белые. Я был одинок и несчастен. Я вырос в библиотеках, среди книг, без друзей", — писал он.

Для мотивации сотрудников "классическая" "пирамида Маслоу" сейчас уже тоже не работает, уверены в крупных компаниях. Так, в 2018 году HR-отдел Facebook (в 2021 году компания сменила название на Meta, признана в России экстремистской и запрещена) по результатам анализа данных сотрудников выделил для них три главных мотиватора:

карьера; признание в коллективе; ценность общего дела.

По словам специалистов компании, Маслоу разработал свою модель во времена, когда даже в самых развитых экономиках условия на рабочих местах часто не позволяли удовлетворить даже базовые физиологические потребности, из-за чего они выходили на первый план. Сейчас ему, скорее всего, пришлось бы пересмотреть подход.

Как его уже многократно пересматривали и интерпретировали. Так, не все эксперты уверены, что именно самоактуализация — это наивысшая потребность человека. В 2010 году эволюционные психологи "свергли" ее с вершины и заменили "поиском партнера" и "воспитанием детей". Якобы самый сильный фундаментальный импульс, который формирует повседневные желания людей на бессознательном уровне, заключается в том, чтобы прожить достаточно долго и передать наши гены следующему поколению. Эти же авторы предложили рассматривать группы потребностей не как ступени пирамиды, а вложенными друг в друга. То есть необходимость закрывать физиологические потребности будет с человеком всегда, но их значимость может быть не на первом месте.